Un tânăr inginer, diagnosticat cu o formă rară şi foarte agresivă de cancer. Cum poate fi ajutat Valentin în lupta cu boala

Valentin Dobrescu are nevoie de 100.000 de euro pentru a se putea trata FOTO Arhiva personală

Valnetin Dobrescu, un tânăr din Timişoara are nevoie de 100.000 de euro pentru a se putea trata în Austria după ce a fost diagnosticat la începutul acestui an cu o formă rară şi foarte agresivă de cancer: „Limfom Burkitt agresiv cu celule B”. Valentin a primit cruntul diagnostic la începutul acestui an după ce a acuzat dureri în gât specific unei răceli.

Verişoara primară a lui Valentin a povestit că a petrecut ultimul Crăciun alături de Valentin, conform tradiţiei familiei. Valentin acuza de două săptămâni dureri în gât specifice unei răceli, iar pentru că medicamentele nu îşi făceau efectul a făcut analize mai amănunţite. „Îl durea în gât. Părea că este răcit. Ne-am îngrijorat puţin pentru că era răcit de două săptămâni şi medicamentele nu îşi făceau efectul. Apoi, la un control de rutină de la început de ianuarie s-a rostogolit peste noi ca un tăvălug prima veste - suspiciune de cancer, fără un diagnostic clar de la medicii din Timişoara. A urmat plecarea de urgenţă la Viena si diagnosticul final – Lymphom Burkitt, o formă rară şi foarte agresivă de cancer. Singurul tratament posibil pentru acest tip de cancer este chimioterapia cu spitalizare. Şansele de supravieţuire sunt de peste 80%, altfel, boala avansează foarte repede şi nu există şanse de supravieţuire. Bucureşti, singurul loc în care se putea aplica protocolul pentru Burkitt a fost o opţiune pentru tratament pană când ne-a fost transmis că nu există medicamente”, a scris Diana Berceanu, verişoara lui Valentin, pe Facebook.

Potrivit Dianei Berceanu, Valentin a început deja prima cură puternica de chimioterapie care durează 10 zile. „Vor urma încă cinci cure, la distanţă de trei săptămâni fiecare, şi multe zile de spitalizare. Costurile estimate pentru tratament sunt de aproximativ 120.000 euro ( 20.000 euro/cura de chimio)”, a mai arătat verişoara tânărului. Pentru cei care vor să sprijine familia Dobrescu în această grea încercate a fost creată şi o strângere de fonduri online, fiind strânşi aproxiamtiv 32.000 de euro.

Cei care vor să doneze pentru ca Valentin să aibă suma necesară tratamentului o pot face în conturile:

RON: RO83INGB0000999901707975

EURO: RO72INGB0000999908593427

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

Titular cont: Andreea Iulia Dobrescu

sau

RO02RZBR0000060009893290- ASOCIATIA SCOALA MAMEI JUNIOR

Donaţii se pot face si aici: https://www.gofundme.com/save-vali.

