Tramvaiul Bozankaya poate intra în circulaţie. Ministrul Sorin Grindeanu a adus la Timişoara documentul de omologare

Primul tramvai turcesc livrat de compania Bozankaya încă din vară a avut de aşteptat omologarea din partea Autoritatăţi Feroviare Române, care a realizat în lunile trecute o serie de teste, la Timişoara.





Aşteptarea a luat sfârşit. Modernul tramvai turcesc poate să intre în circulaţie cu călători.





Vestea a fost dată de Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, care a adus la Timişoara documentul care atestă omologarea.

„Citisem că e o mare discuţie legată de tramvaiul care trebuie omologat. Deşi de abia de ieri am preluat ministerul, am întrebat colegii mei de acolo şi am adus adus de la Ministerul Transporturilor omologarea tramvaiului. Astfel încât să nu stea acest tramvai. Deci e omologat, ca să închidem problema”, a spus Sorin Grindeanu.

Vicepremierul din partea PSD a predat documentul subprefectului Ovidiu Drăgănescu.



Sorin Grindeanu a prezentat omologarea tramvaiului turcesc

La Timişoara vor ajunge în perioada următoare încă 20 de tramvaie produse în Turcia. Tramvaiele turceşti au lungimea de 32 de metri; capacitatea totală de 295 de pasageri (66 pe scaune + 229 în picioare). Preţul unui tramvai depăşeşte 2 milioane de euro, finanţarea în proporţie de 80% fiind din fonduri europene.



