Tragedie într-o familie cu 18 copii. Mama a murit la 49 de ani, răpusă de cancer. Cel mai mic dintre copii are cinci ani

Durere mare într-o familie cu 18 copii din satul Remetea – Luncă, judeţul Timiş. Lidia Ştefureac, mamă a 18 copii, a murit la doar 49 de ani din cauza cancerului. O rudă a familiei Ştefureac a declarat că femeia a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în urmă cu doi ani şi a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la Cluj-Napoca. Boala s-a extins, iar Lidia Ştefureac nu a supravieţuit.

Membră a cultului penticostal, femeia a fost înmormântată conform obiceiului acestui cult. Unul dintre cei care a vorbit în cadrul slujbei de înmormântare a fost pastorul Cristian Boariu. „Tu pentru un mesaj nu ai putut să rezişti şi femeia asta a rezistat lucruri pe care nu pot să vi le spun de la amvon, dar ceea ce pot să vă spun e că nimeni nu a tras cât a tras femeia asta. (…)Gândiţi-vă cu cât stres această mamă a trebuit să pună masa în fiecare zi. Gândiţi-vă câte rugăciuni au fost acolo. Gândiţi-vă că de multe ori mamele adevărate, mamele eroine spun că nu le este foame, să stăm noi la masă. (…) Unii dintre voi aţi investit mii de euro în maşini, alţii au investit mii de euro în telefoane. Femeia asta a investit în cea mai bună investiţie pe care o face cineva, în copii”, a spus pastorul Cristian Boariu la slujba de la înmormântare.



În urma Lidiei Ştefureac au rămas 18 copii, dintre care nouă minori. Cel mai mic dintre minori are cinci ani, iar cel mai mare, o fată, are 17 ani. Dintre copiii care au trecut de vârsta majoratului, două fete şi un băiat, care are 30 de ani şi este şi cel mai mare, sunt căsătoriţi. Alte două fete locuiesc în Timişoara şi una în Lugoj, iar trei dintre băieţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

O rudă apropiată a familiei Ştefureac a declarat că de copiii minori va avea în continuare grijă tatăl lor, dar, pentru a fi alături de fraţii la Remetea Luncă, se va muta şi sora lor, care este căsătorită, şi locuieşte în Timişoara. „Ei nu duc lipsă acum de nimic din punct de vedere material, dar durerea lor e mare pentru că şi-au pierdut mama”, a declarat un apropiat al familiei Ştefureac.

Cei care vor să îi ajute pe copiii rămaşi în urmă o pot face prin intermediul conturilor de donaţii deschis pe numele uneia dintre fetele familiei Ştefureac (una dintre fetele căsătorite), la Raiffeisen Bank:

Haragus Florica Maria

RO26 RZBR 0000 0600 2071 7670 - cont lei.

RO96 RZBR 0000 0600 2071 7671- cont euro.

COD SWIFT: RZBRROBU

COD BIC: RZBR

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: