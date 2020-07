Timişoreanul Ovidiu Şandor, numit preşedintele juriului competiţiei EY Entrepreneur Of The Year 2020

Ovidiu Şandor, unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din Timişoara, a primit titlul de antreprenorului anului 2018 în România, în cadrul galei EY Entrepreneur Of The Year. Omul din spatele unor proiecte precum City Business Centre, ISHO sau Art Encounters a fost ales acum preşedintele juriului competiţiei EY Entrepreneur Of The Year 2020 România.

EY Entrepreneur Of The Year, parte a programului EY World Entrepreneur Of The Year, recunoaşte şi premiază antreprenorii remarcabili, anul acesta fiind cea de-a cincea ediţie în România.

Câştigător naţional va participa la gala EY World Entrepreneur Of The Year de la Monte Carlo.

Înscrierile pentru EY Entrepreneur Of The Year 2020 încep în data de 8 Iulie 2020 şi sunt deschise până pe 25 Septembrie 2020.





Din juriul din acest an fac parte Cristian Rusu, un alt timişorean, fondator şi CEO Casa Rusu, Mihaela Bîtu – CEO, ING Bank România, Rucsandra Hurezeanu - fondator şi CEO, Ivatherm şi Fady Chreih – CEO, Regina Maria. Juriul analizează şase criteria de bază: spiritul antreprenorial, performanţa financiară, direcţia strategică, impactul asupra comunităţii, capacitatea de inovare şi integritatea personală.

“Ovidiu Şandor, cel căruia îi revine anul acesta titlul de EY Entrepreneur Of The Year România, a mutat şi modernizat fabrica ModaTim pe o platformă industrială din afara oraşului, iar terenul a rămas liber. Se pune întrebarea: vinzi terenul sau încerci să construieşti pe el? <Am încercat să vindem, dar singura ofertă pe care am primit-o era atât de mică încât nici nu ne permitea să mutăm fabrica>. Revelaţiile sunt, de obicei, generate de nevoi. Exact în acest moment s-a născut antreprenorul imobiliar Ovidiu Şandor, cel pe care oamenii îl asociază cu Mulberry Development. Tot în acest moment a luat fiinţă (sub formă de gând) City Business Center din Timişoara, un complex care după construcţie a devenit un landmark pentru oraşul de pe Bega”, au transmis cei de la EY Entrepreneur Of The Year, după ce i-au dat premiul cel mare pentru anul 2018.

După finalizarea studiilor şi obţinerea unei diplome de doctorat la Institutul Tehnic din Stockholm, Suedia, Ovidiu Şandor a revenit în Timişoara preluând conducerea firmei ModaTim, o afacere de familie, situată în zona centrală a Timişoarei.



Totuşi, antreprenorul a intuit traiectoria pe care avea să o urmeze dezvoltarea Timişoarei şi a luat decizia strategică de a reloca firma de confecţii şi a dezvolta un proiect imobiliar office, de anvergură, în Timişoara.



Ovidiu Şandor încurajează antreprenoriatul, investind în proiecte şi în business-uri IT şi concepând primul startup hub din Timişoara.