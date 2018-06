Recensământul „viniturilor“ din Timişoara. Preşedinţii de asociaţii, puşi să declare cu ce maşini se plimbă locatarii din bloc prin oraş

Problema locurilor de parcare dintre blocuri este una majoră în Timişoara, găsirea unui loc de parcare atunci când te întorci de la serviciu fiind o adevărată aventură. Recent, primarul Nicolae Robu a lansat ideea ca pe locurile de parcare dintre blocuri să poată parca doar maşini cu numere de Timiş.



„Am constatat că toţi cei ce trăim în Timişoara folosim aceeaşi infrastructură, aceleaşi drumuri, aceleaşi parcări. Toate acestea sunt făcute pe banii timişorenilor contribuabili la bugetul local. Este corect să beneficieze de ele în mod egal şi cetăţenii Timişoarei de facto, dar care nu au făcut demersuri pentru a deveni contribuabili la bugetul local? Nu este normal. Sunt mulţi cetăţeni nemulţumiţi de faptul că locuri de parcare între blocuri sunt ocupate de maşini cu numere de Mehedinţi, Gorj, Caraş-Severin, Hunedoara, Arad mai puţine, Bihor, Satu Mare, Vâlcea sau Dolj”, declara primarul la începutul lunii mai. Tot atunci, primarul Nicolae Robu făcea un apel ca aceia care vor să beneficieze de locuri de parcare între blocuri să îşi stabilească domiciliul în Timişoara şi să îşi înmatriculeze maşina în Timiş.

Recensământul veneticilor

Pentru a-şi duce planul la îndeplinire, primarul Nicolae Robu a declanşat operaţiunea „identificaţi veneticii”. Site-ul pressalert.ro a publicat o adresă transmisă de primarul Nicolae Robu asociaţiilor de locatari. Prin document, edilul le solicită preşedinţilor de asociaţii să întocmească o situaţie exactă a locatarilor din cadrul asociaţiei. „Având în vedere că, pentru stabilirea strategiilor şi politicilor de dezvoltare şi administrare curentă a oraşului nostru, ne-ar fi extrem de util să cunoaştem populaţia reală a oraşului şi numărul real de maşini deţinute de cei ce trăiesc efectiv în el, vă rugăm ca până la data de 4 iunie 2018 să ne transmiteţi următoarea situaţie privind Asociaţia pe care o conduceţi”, se arată în adresa căreia este şi un tabel cu informaţiile care trebuie comunicate primăriei.



Astfel, potrivit sursei citate, preşedinţii de asociaţii trebuie să comunice: ”nume şi prenume locatari titulari apartament (unul pe fiecare apartament: capul familiei care locuieşte efectiv sau unul dintre chiriaşii majori, la înţelegere între ei)”, ”nr.locatari cu domiciliul stabil în Timişoara”, ”nr.locatari cu domiciliul flotant în Timişoara”, ”nr.locatari cu domiciliul în alte localităţi”, ”nr.locatari sub vârsta de 14 ani, deci fără buletin”, ”nr.maşini (exclusiv autoturisme) cu număr TM”, ”nr.maşini (exclusiv autoturisme) cu număr B (leasing)”, ”nr.maşini (exclusiv autoturisme) cu număr diferit de TM şi B”.



Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), Petru Olariu, susţine demersul primarului. „A făcut un apel la noi şi noi am făcut un apel la asociaţii. Au făcut mansarde, au venit o grămadă de tineri din altă parte, nu mai ai unde să parchezi. Sunt o grămadă de cetăţeni care stau în bloc, dar nu au nici flotant nici nimic. Ei trebuie să îşi facă flotant”, a declarat Petru Olariu, potrivit căruia datele solicitate de primar trebuie să se regăsească, potrivit legii, în cartea de imobil a fiecărei asociaţii de locatari.