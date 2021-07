Război total între viceprimarul Ruben Laţcău şi directorul Culiţă Chiş. Intervine şi Robu: „Un om de un primitivism rar”

Culiţă Chiş, şeful Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Timişoara în epoca Robu, este pe făraş. Noua administraţie nu-l mai doreşte, iar acest lucru i s-a pus în vedere în urmă cu trei luni, când Chiş era de acord să facă un pas în spate. Între timp s-a răzgândit şi nu mai doreşte să plece. Culiţă Chiş a făcut publică o înregistrare audio de la o discuţie cu viceprimarul Ruben Laţcău, în care se poate auzi că USR-istul în asigură că oricum va pleca, pentru că e un personaj toxic pentru Timişoara.

Ruben Laţcău a postat astăzi un mesaj pe Facebook în care îşi justifică acţiunea.

„De când am ajuns în administraţie am ajuns să îl înţeleg mult mai bine pe domnul Robu, problemele cu care s-a confruntat, oamenii cu care a lucrat şi mai ales modul de învăluire a unor zbiri care i-au fost, zice-se, subordonaţi.

Că Chiş Culiţă a ajuns, prin funcţia pe care a ocupat-o, un personaj toxic pentru Timişoara, nu e nici o noutate. Lucrări fără autorizaţii, investiţii sau reparaţii pe terenuri private, catarge, mutilare a spaţiului verde şi câte nu s-au mai strâns in cei 20 de ani cât a condus de facto întreaga dezvoltare a oraşului.

De când am intrat în funcţie nu am atacat nominal nici un funcţionar, am făcut asta din profesionalism si respect pentru instituţie. De fel sunt un tip sincer si tranşant, aşa că funcţionarii cu care lucrez şi pe care îi coordonez ştiu de la mine exact ce părere am de munca lor sau de modul in care vom colabora pe viitor. Evident, aceste discuţii sunt pentru mine confidenţiale”, susţine Laţcău.

Viceprimarul mai spune că doreşte să reorganizeze Direcţia Tehnică, care să nu „funcţioneze structuri perimate cu personal aservit unui lider suprem”.

„Sistemul a fost construit în 30 de ani în aşa fel încât funcţionarii să aibă super drepturi. I-am propus dlui. Chiş de la început, pentru a evita un război care să afecteze direcţia tehnică, să facă un pas în spate. Acesta a acceptat iar vreme de 3 luni de zile am aşteptat să se ţină de cuvânt. Nu a făcut acest lucru, ci a început să submineze din interior instituţia, să o ia pe cont propriu şi - să facă înregistrări.

Înregistratul conversaţiilor profesionale a fost poate lucrul ce m-a şocat cel mai tare in Primăria Timişoara. O gaşcă de funcţionari fideli fostului primar umblă prin primărie şi în şedinţe cu microfoane si telefoane, poate-poate vor înregistra ceva ce scos din context să prezinte un avantaj. Să fie o monedă de schimb - cu politicianul sau, dacă nu, cu presa”, a mai transmis Laţcău.

„Şi aici mă întorc la fostul primar. Dl. Chiş va pleca şi în câţiva ani îl vor uita toţi. Au fost oameni mai puternici în Primărie, plecaţi şi apoi repede uitaţi. Dar mă gândesc la dl. Robu, pentru că ştiu că a vrut şi el să îl schimbe pe Chiş Culiţă la început de mandat în 2012, dar, prin înţelegere, dl. Chiş i-a promis că termină Pasajul Jiul în 3 luni - dacă nu pleacă. Pasajul nu a fost gata, dar dl. Chiş a rămas şi a primit mai multă putere. Oare câte înregistrări nu are omul ăsta cu cei ce s-au perindat prin demnităţi în ultimii 20 de ani?









Puteţi asculta mai jos discuţie dintre Ruben Laţcău şi Culiţă Chiş, prezentată în exclusivitate de siteul Vocea Timişului.

Eu unul nu am nici o emoţie cu aceste înregistrări. Doar că ar trebui să-mi exersez dicţia”, a conchis Laţcău.

Robu iese la atac: Un om de un primitivism rar





Amintit de mai multe ori de Ruben Laţcău, Nicolae Robu, fostul primar, a lansat un nou atac virulent împotriva administraţiei Fritz.

„Timp de 8 ani, în acel birou de Viceprimar în care e făcută înregistrarea, a muncit, cu mine ca Primar, un om de o eleganţă exemplară, Dan Diaconu, înaintea lui, un altul la fel, Adrian Orza şi aş putea merge mai departe în timp! Timişoara a fost condusă până acum de oameni cu şcoli serioase, bine crescuţi pe deasupra, respectuoşi cu subordonaţii, respectuoşi cu cetăţenii! Vorbesc de oameni cu şcoli serioase ca exigenţă firească pentru cine conduce un oraş ca Timişoara, dar în vorbirea mea trebuie înţeles, în acelaşi timp, respectul deplin pentru confraţii înzestraţi de Domnul să fie buni pe alte coordonate, buni faianţori, buni zidari, zugravi, instalatori, lăcătuşi, strungari, drumari, taximetrişti, şoferi pe transportul public, şoferi în general, etc, apoi funcţionari, frizeri, coafezi, bucătari, ospătari, lucrători agricoli şi tot ce mai e necesar într-o societate, îmi cer scuze pt enumerarea incompletă!

Ei bine, a ajuns acum, în acel birou de Viceprimar, un om de un primitivism rar, nemaivăzut la cineva într-o funcţie înaltă în oraşul nostru! În plus, nul din punct de vedere profesional”, susţine Nicolae Robu.

Legat de afirmaţia lui Laţcău cum că Robu ar fi dorit să-l dea afară pe Culiţă Chiş, în 2012, fostul primar spune:

„Să nu fiu excesiv de lung, mă voi referi doar la afirmaţia că eu aş fi vrut în 2012 să-l dau afară pe dl Chiş, dar el mi-a promis că termină Pasajul Jiul în 3 luni şi că, deşi nu l-a terminat, nu l-am dat afară, pt că m-ar fi şantajat! Eu n-am încercat să dau afară pe nimeni în cei 8.5 ani cât am fost Primar! Am lucrat în bună înţelegere cu toţi angajaţii Primăriei, e drept, cu exigenţă foarte ridicată, ca de la un fanatic al muncii ce sunt -pt care mulţi dintre ei ştiu că nu m-au votat!-, dar cu respect pt fiecare!

Dl Chiş, în particular, a avut aprecierea mea de la bun început, pt că îl cunoşteam de când era student şi eu eram Prorector şi i-am fost, aflându-i situaţia de familie, ca un tată, cum am fost pt toţi studenţii (de altfel, mi se şi spunea, pe-atunci, Tata Robu, e un lucru de notorietate!). Deci, este o minciună ordinară că eu aş fi vrut să-l dau afară! Dl Chiş este un specialist de înaltă clasă, conştiincios, dedicat, pasionat, iar copiii lui -copii excepţionali!- au de ce să fie mândri cu un asemenea tată!

Dragi copii, nu luaţi în seamă ce spune şi face la adresa tatălui vostru acest josnic personaj ajuns Viceprimar! Sunt încrezător că Instituţiile Statului Român şi mai presus de noi toţi Dumnezeu vor face dreptate. (...)Exercitaţi funcţiile în care aţi ajuns, întinându-le, comiţând nenumărate abuzuri, inclusiv jafuri, directe sau indirecte! Iată un exemplu recent de jaf: ca să aduceţi înapoi artera Cluj - Arieş la ceea ce a fost (!!!), aţi cerut un studiu pt care aţi arătat disponibilitatea de a plăti -vorbesc de documente oficiale, postate pe SEAP! Mai mult decât a plătit administraţia Robu cu Chiş Culiţă director de specialitate pentru studiile de rigoare la pasajele Jiul, Popa Şapcă, Solventul şi la podurile Dragalina şi Eroilor la un loc”, a continuat Robu.