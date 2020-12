Proiecte europene în valoare totală de 1,32 miliarde euro în implementare în Regiunea Vest pe ciclul 2014-2020

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest aferentă POR 2014-2020, gestionată de ADR Vest, este de 643,65 milioane euro - fonduri nerambursabile (Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat).

Faţă de alocarea iniţială, în Regiunea Vest au fost contractate până în prezent 760 de proiecte, în valoare totală de 1,32 miliarde euro. Acestea reprezintă investiţii cu o valoare a finanţării nerambursabile de 1,07 miliarde euro.

În cursul acestui an au fost evaluate proiectele depuse în cadrul a şapte noi apeluri de proiecte, iar în urma demersurilor realizate de către Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ROREG), a fost aprobată supracontractarea tuturor proiectelor aflate în lista de rezervă aferentă axelor 3, 4, 10 şi 13. La nivelul Regiunii Vest, această reuşită s-a transpus în contractarea a încă 80 de proiecte de pe lista de rezervă.

Astfel, în vestul ţării, la nivelul actualului POR mai sunt în curs de contractare proiecte în valoare nerambursabilă de 107,36 milioane euro.

„Pe lângă suma de 643 de milioane de euro pe care am avut-o alocată în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, am reuşit să aducem suplimentar în regiune peste 530 de milioane de euro în urma supracontractării proiectelor aflate în lista de rezervă. Practic am dublat suma pe care am avut-o alocată, sumă care, în acest moment, cu toate proiectele pe care le avem în contractare, pentru că încă mai avem contracte în pregătire, va conduce, estimăm noi, la 182% faţă de valoarea alocată la începutul programului. Pe anul 2020 am îndeplinit ţinta de absorbţie la nivel de program, nu există niciun risc de dezangajare, de a pierde bani europeni, dar atrag atenţia că presiunea va creşte foarte mult în anii următori”, a declarat directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim.Descentralizarea fondurilor europene aduce mai mulţi bani