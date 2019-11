Prima reacţie a lui Gheorghe Ciuhandu după ce a fost condamnat definitiv şi obligat la plata unui prejudiciu uriaş

Curtea de Apel Timişoara l-a condamnat pe fostul primar al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, şi alte trei persoane, la trei ani de închisoare cu suspendare şi plata unui prejudiciu de peste 27 de milioane de lei în dosarul finanţării echipei de fotbal „Poli” din perioada în care echipa era patronată de Marian Iancu. Într-o primă reacţie după pronunţarea sentinţei, Gheorghe Ciuhandu a spus că se consideră în continuare nevinovat.

„Mă consider nevinovat, fapt atestat şi de instanţa de fond, care ne-a judecat doi ani de zile şi după doi ani de zile s-a constatat nevinovăţia mea şi m-a achitat. De aceea mi se pare surprinzătoare decizia de la Curtea de Apel pentru că procuratura nu a venit cu niciun fel de probe suplimentare, probe noi care să necesite, în opinia mea, o modificare a deciziei de fond. Eu nu vreau să fiu înţeles greşit. Respect decizia instanţei, dar până nu am motivarea e greu să mă pronunţ. Am dreptul să îmi susţin nevinovăţia pentru că o instanţă, cea de fond, unde s-au judecat lucrurile doi ani, destul de profund, m-a achitat”, a declarat Gheorghe Ciuhandu pentru „Adevărul”.

Fostul primar a spus că prin semnarea contractului de asociere cu firma deţinută de Marian Iancu nu a făcut decât să pună în practică o hotărâre de Consiliu Local asupra căreia şi-au dat viza juriştii şi Prefectura Timiş, hotărâre care este în vigoare şi azi. „Iniţiativa şi decizia de asociere au avut-o consilierii locali. Ei au negociat, ei au votat. Eu, conform legii aveam obligaţia de a pune în practică hotărârea lor, luată cu o majoritate de două treimi. Nu am iscălit acel contract timp de o lună de zile până când Prefectura nu a confirmat că hotărârea este legală. Nu am ce să îmi reproşez pentru că am pus în aplicare o hotărâre legală care, paradoxal, şi în momentul de faţă este legală pentru că nu a fost atacată în contencios niciodată”, a mai declarat Ciuhandu.

Ciuhandu despre prejudiciu: „Ăsta este într-adevăr un abuz în seriviciu”

Întrebat de prejudiciul pe care trebuie să îl achite, alături de alte trei persoane condamnate în dosar, Gheorghe Ciuhandu a declarat că Primăria Timişoara s-a constituit parte civilă în dosar abuziv, fără să existe o hotărâre de Consiliu Local. „Modul în care Primăria Timişoara s-a constituit parte civilă e complet abuziv. Primarul nu putea să se erijeze în postura de a se constitui parte civilă decât dacă avea o hotărâre de Consiliu Local şi avocatul meu a spus în instanţă lucrul ăsta foarte clar. Ăsta este într-adevăr un abuz în serviciu. În mod normal, constituirea de parte civilă din partea Primăriei Municipiului Timişoara fără a avea o bază legală e abuzivă”, a mai declarat Gheorghe Ciuhandu.