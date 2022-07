Prima paradă „Pride” din Timişoara. Sute de tinerii au colorat străzile oraşului şi au strigat: „Iubire, iubire” VIDEO

GLALERIE FOTO

A patra ediţie a evenimentului Pride TM, dar este prima dată când se organizează şi un marş pe străzile Timişoarei.

“De multe ori oamenii ne întreabă de ce este nevoie să fim atât de vizibili. Răspunsul este că trebuie să vorbim despre lucrurile care ni se întâmplă, discriminările prin care trecem, despre faptul că avem nevoie de protecţie din partea statului, că avem nevoie de recunoaştere şi de respect. Despre asta este acest marş”, a spus Andre Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Identity.Education, organizatorul Pride TM.

La marşul de la Timişoara au venit persoane de la sute de kilometri, au fost şi oaspeţi din Serbia, Franţa şi Germania, reprezentanţi ai ambasadelor din Marea Britanie şi Statelor Unite ale Americii, dar au participat şi doi parlamentari din Norvegia.

La Timişoara a venit şi Florin Buhuceanu, unul din cei mai cunoscuţi activişti pentru drepturile LGBTQIA+, fondator al Muzeului Istoriei şi Culturii Queer din România.

“Aş vrea să povestesc câteva întâmplări din Timişoara anilor 90. Una este legată de un foarte cunoscut prozator timişorean. Se numeşte Sorin Titel. Biblioteca Judeţeană de aici îi poartă numele. Era gay şi a fost scrutinului miliţiei de moravuri şi a securităţii pentru un număr de ani. A reuşit să rămână demn, să rămână în picioare, în ciuda tuturor presiunilor. Când trecem prin faţa bibliotecii, merită să-I aducem un gând bun. Mai vreau să amintesc de un cuplu care în anii 90 ajunge în puşcărie, pentru că unul din membri familiei i-a denunţat. Marian Milorad Mutaşcu, timişorean, şi partenerul său Ciprian Cucu. Sunt bătuţi, arestaţi, obligaţi să se confeseze în faţa opresorului. Vorbim de 1991-1992. Sunt scoşi din închisoare în urma unor proteste internaţionale masive. Ciprian Cucu a primit azil politic în SUA, Marian îşi pune capăt vieţii după ce a ieşit din închisoare. Sunt eroii noştri, merită să-i cunoaştem. Drepturile noastre sunt încă fragile, aşa că an de an trebuie ne arătăm, să ieşim în stradă, să spunem cine suntem”, a spus Florin Buhuceanu, care din 1997 s-a alătura Asociaţia Accept în lupta de a se elimina legislaţia penală ce pedepsea cu închisoarea relaţiile dintre persoane de acelaşi sex. S-a implicat şi în coordonarea primului Festival al Diversităţii (2004) şi a primului marş Pride la Bucureşti (2005).

Întâlnirea a avut loc în parcul C.D. Loga. De aici s-a plecat pe traseul Bulevardul Ion C. Brătianu - Bulevardul Revoluţiei din 1989 - Podul Decebal - Bulevardul 3 August 1919, iar punctul final a fost Parcul Regina Maria. Oamenii au fost însoţiţi de jandarmi şi poliţie, astfel că nu au existat incidente. La podul Decebal, au apărut trei tineri care protestau împotriva paradei, însă aceştia au fost imediat înconjuraţi de forţele de ordine.

“A fost foarte multă lume şi foarte mulţi tineri. Sunt pentru prima dată la o astfel de manifestare şi mi se pare ceva foarte viu, colorat şi vibrant. Nu aş vrea să se creadă că am venit pentru voturi, cum vin politicienii de obicei, chiar am venit să susţin această manifestare. Chiar e un lucru bun care se întâmplă, e în spiritul toleranţei şi a în spiritul Timişoarei”, a declarat Răzvan Stana, consilier local din partea USR.

La eveniment a fost prezent şi viceprimarul Ruben Laţcău.

În săptămâna Pride TM au avut loc evenimente artistice, expoziţii, proiecţii de film şi conferinţe. După paradă, tinerii au avut parte în parcul Regina Maria de ateliere, filme şi muzică.

“Am văzut multă bucurie pe chipurile lor. Am mai fost strigăte de pe margine împotriva noastră, dar i-am acoperit cu mesaje de iubire, cu mesaje de speranţă şi de încredere. Libera la exprimare este un drept pentru toată lumea, iar faptul că aceşti tineri au atâta curaj, este o speranţă pentru noi ca ţară. Ne-am bucurat că acest eveniment s-a desfăşurat în siguranţă. Nu ştiu să apreciez exact numărul participanţilor. Unii au spus că am fost 500, alţii că am fost 2.000. Mesajul nostru este că suntem aici şi nu ne vom lăsa cenzuraţi niciodată”, a spus la final Andre Rădulescu.

Pride TM un eveniment organizat cu spijinul Primăriei Timişoara, ca program din cadrul dosarului de candidatură al oraşului la titlul de Capitală Culturală Europeană 2023.

Vă mai recomandăm să citiţi:



Începe Pride TM, primul festival al comunităţii LGBTQ+ din Timişoara. Celebrează 20 de ani de la abrogarea Articolului 200 din Codul Penal



Expoziţia Tolerance 2020 din Timişoara a fost vandalizată constant. Cine a furat afişele FOTO

Intoleranţă faţă de „Tolerance 2020”. Tablouri cu tematica minorităţilor sexuale, furate la Timişoara FOTO