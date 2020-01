Prefectul judeţului Timiş a demisionat din funcţie: „Un mare mulţumesc lui Sorin Grindeanu”

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, prefectul de Timiş şi-a anunţat demisia, mulţumindu-i în finalul mesajului său fostului premier Sorin Grindeanu, cel care a promovat-o din funcţia de şef de serviciu la Consiliul Judeţean Timiş pe postul de şefă a Biroului de Relaţii Internaţionale din cadrul Secretariatului General al Guvernului. După debarcarea lui Grindeanu, Mihai Tudose a numit-o pe Eva Andreaş prefect de Timiş, fiind prima femeie care a ocupat această funcţie. La scurt timp după numirea în funcţie, Eva Andreaş a avut de gestionat furtuna din septembrie 2017 care a provocat pagube material însemnate şi decesul a patru persoane.

„Funcţiile publice nu sunt pe viaţă ale cuiva, iar astăzi a venit momentul schimbării în Prefectura Timiş. Am decis să îmi depun demisia, însă nu vreau să fac un bilanţ al perioadei cât am fost prefect, ci doar să le mulţumesc celor care au fost lângă mine în aceşti ani. Nu a fost uşor, ştiu, dar munca pe care au depus-o toţi cei cu care am colaborat a fost apreciată. De la angajaţi ai Prefecturii, la directori ai instituţiilor deconcentrate, cu toţii au pus umărul atât cât s-a putut pentru bunul mers al lucrurilor. Vreau să ştiţi, cu toţii, că vă puteţi baza pe mine şi de-acum înainte, eu rămân acelaşi om. Încă o dată, mulţumesc. Pentru toată încrederea acordată, un mare mulţumesc lui Sorin Grindeanu”, a scris Eva Andreaş, pe Facebook.

Noul prefect al judeţului Timiş se pregăteşte a fi Liliana Oneţ, instalată recent în funcţia de subprefect. Imediat după alegerile prezidenţiale, Liliana Oneţ a declarat că este pregătită să ocupe funcţia de prefect al judeţului Timiş.