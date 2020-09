Povestea „puştiului” care l-a pensionat pe un primar cu cinci mandate. A terminat Dreptul şi este student la Agricultură

Crescut în Cenad „de când se ştie”, Adrei Tiţa, care a împlinit în această lună 26 de ani, nu a fost de la început în echipa USR Cenad. Intrat ulterior în partid, Tiţa a devenit candidatul USR-PLUS pentru Primăria Cenad, iar la alegerile de duminică i-a „zdrobit” pe primarul în funcţie, de la PNL, şi pe candidatul PSD.

Tiţa a obţinut 48,8 la sută din voturi, în timp ce candidatul PSD a luat 24,3 la sută, iar primarul în funcţie 23,98 la sută.

„Am lucrat până acum în departamentul de achiziţii publice la Primăria Comloşu Mare, cu funcţia de inspector achiziţii publice. Am terminat Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest, am urmat studiile masterale, iar la anul devin inginer agronom pentru că termin Facultatea de Agricultură. Agricultura pentru mine e un domeniu în care activez pentru că lucrez o suprafaţă de teren, este terenul bunicilor şi eu am fost cel mai implicat, de la a fi pe tractor până la executarea de lucrări, arat, semănat, discuit. M-am înscris la Agricultură pentru că am vrut să cunosc mai multe lucruri şi nu se ştie niciodată când poate fi o oportunitate faptul că sunt absolvent”, este autoportretul noului primar de la Cenad.

Andrei Tiţa a explicat şi motivele pentru care a decis să facă pasul în politică, alături de alţi tineri din Cenad. „Am ales să nu mai stau deoparte, am simţit că cu echipa potrivită şi oamenii competenţi mă voi implica. Eu şi echipa mea susţinem să fim transparenţi. Comunele din jurul nostru au fost exemplul cel mai concret, sunt foarte dezvoltate. Noi am stat pe loc şi am bătut pasul de loc. Vrem să creăm locuri de joacă, pe vârstnici vrem să îi putem activa, dar nu uităm nici de infrastructură, drumuri, iluminatul public să fie mai eficient, căminul cultural să fie disponibil pentru fiecare cetăţean”, sunt planurile celui mai tânăr primar din Timiş.

Andrei Tiţa a declarat că este pregătit să gestioneze cele peste 10 milioane de lei lăsate moştenire de predecesorul său. „Nu este o treabă uşoară, dar nu este nimic imposibil. De asta am şi ales să ne implicăm. Vom fi suficient de responsabili pentru că priveşte comuna în care locuim. Nu suntem nişte persoane care am venit dintr-o altă localitate să schimbăm ceva ca mai apoi să plecăm. Ne vom lua toate măsurile ca bugetul să fie bine gestionat şi să realizăm investiţii potrivite pentru comună”, a mai declarat Tiţa.

Ce spune primarul pensionat anticipat

Andrei Crăciun, primarul în funcţie de la Cenad, a declarat că. Dacă acum oamenii au considerat că e mai bine cu echipă tânără, am acceptat acest lucru. Asta e, nu e niciun fel de problemă. Am o anumită vârstă, am 60 de ani, mă dau la o parte, vin alţii. Sunt conştient şi de faptul că sunt generaţii de tineri care nu au fost născuţi când am ajuns eu la primărie şi poate vin cu o altă mentalitate mai bună, să dea Dumnezeu să fie mai bună, şi să ducă lucrurile mai departe, măcar la nivelul la care le-am dus eu până acum”, a declarat primarul învins în alegeri.

Primarul din Cenad a mai declarat că nu şi-a făcut niciun fel de campanie, crezând că rezultatele sunt suficiente. „USR-ul având Facebook-ul, asta e mâna lor forte, au încercat să întoarcă rezultatul, cu influenţe, cu promisiuni, lucruri pe care oamenii obişnuiţi nu le acceptă, dar de data asta a mai mers. Eu am încercat să schimb un pic mentalitatea oamenilor în sensul că nu venim în campania electorală şi promitem marea cu sarea şi apoi nu se întâmplă nimic. Asta e alegerea oamenilor, o acceptăm”, a mai spus Crăciun, care se va retrage şi din Consiliul Local.

Primarul din Cenad a declarat că îi lasă urmaşului său proiecte de peste 10 milioane de lei care au şi finanţarea asigurată. „Copiii ăştia tineri, dacă sunt cu capul pe umeri, au tot ce le trebuie, nu au niciun motiv să se plângă. Pentru fiecare proiect de investiţie au suma în buget. Eu le-am lăsat proiecte, dacă sunt atât de isteţi să le ducă la îndeplinire în 2024 nu au probleme la alegeri”, a declarat primarul care a pierdut alegerile la Cenad.

