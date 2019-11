PNL, despre schimbarea unui manager de spital pe criterii politice: „Este pus altul la fel de bun din echipa noastră“. Zeci de angajaţi îşi arată revolta

Scandal uriaş la Spitalul Judeţean Timişoara, acolo unde noul ministru al Sănătăţii a dispus schimbarea din funcţie a managerului Marius Craina (PSD), cu Raul Pătraşcu, un tânăr de 30 de ani transferat în urmă cu un an de la USR la PNL. Scandalul de la Judeţean a apărut după ce renasterea.ro a dezvăluit că pe un grup de Whatsapp al medicilor de la Secţia de Chirurgie Vasculară, condusă de Mihai Ionac (fost manager), aflat în conflict cu Marius Craina, a apărut ordinul de schimbare din funcţie a lui Craina, înainte ca acesta semnat de ministru înainte ca să fie datat.

După oficializarea numirii lui Pătraşcu în locul lui Craina, zeci de angajaţi ai Spitalulului Judeţean au protestat, reclamând faptul că Marius Craina a avut un management bun, având în mandatul său o serie de realizări care au dus la îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru personalul medical şi de tratament pentru bolnavi. Cel mai deranjaţ s-au arătat angajaţii care îl susţin pe Craina de modul în care acesta a fost schimbat din funcţie. Marius Craina, care era interimar pe funcţie după ce mandatul obţinut prin concurs i-a expirat în urmă cu doi ani, a declarat că va respecta ordinul de ministru, chiar dacă a reclamat şi el modul în care a fost schimbat pe criterii exclusiv politice.

Schimbarea politică, asumată de preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, şi-a asumat schimbarea lui Craina pe criterii exclusive politice, susţinâd că e „este pus altul la fel de bun care face parte din echipa noastră”. „Nu vi se pare normal ca noua putere să îşi promoveze oamenii? Când vor fi concursuri se vor desfăşura conform legii. Când se fac numiri, se fac din echipa câştigătoare. Nu trebuie să i se reproşeze nimic (n.r. fostului manager). Este pus altul la fel de bun, în speranţa noastră cel puţin la fel de bun, care face parte din echipa noastră. Ce spun eu gândesc toţi în politică, inclusive cei care acuma cârâie. Ei gândesc chiar primitive”, a declarat Nicolae Robu.

„ Păi băi băieţi, ia daţi un google şi ruşinaţi-vă”



Raul Pătraşcu, fost consilier pe probleme de sănătate în Guvernul Cioloş, este absolvent al Universităţii Yale cu diplomă de licenţă în chimie şi al Universitatăţii de Vest din Timişoara, cu diplomă de master în fizică. „Voi fi managerul tututror astfel încât toţi angajaţii să îşi poată desfăşura activitatea într-un mod optim. Nu vreau să fiu prins în jocurile politice ale nimănui. Eu sunt interesat de sănătate şi de problemele spitalului”, a declarat Pătraşcu.

După instalarea lui Pătraşcu în funcţia de manager, ziarul renaşterea.ro a publicat mai multe comentarii făcute de liberal pe un grup al studenţilor medicinişti, unde se discuta pe tema examenului de rezidenţiat. În urma unei dispute dintre membrii grupului, Pătraşcu a postat următorul comentariu:

„Sunteţi nu nesimţiţi, ci ticăloşi de-a dreptul. Păi după voi ticăloşilor am fi fost din nou la mâna UMF-urilor cu un examen descentralizat. Am fi avut locuri mai puţine, şi suplimentarea cine ştie când. Astea sunt doar câteva exemple. Şi da, observaţiile astea sunt meritele mele şi nu numai, ci pentru că am reuşit să conving nişte deputaţi de bună credinţă să le modifice faţă de aberaţiile pe care le-aţi debitat. Voi NU aveţi votul nostru, vă votaţi între voi pentru a obţine avantaje, aşa că mai uşor cu guriţa.

Mă doare fix în cot de mulţumiri, că nu pentru asta o fac, dar e patologic să spui că îmi arog merite pentru munca altora. Nu, eu a trebuit să muncesc să repar nişte ticăloşii, băieţi, şi nu pune nimeni botul la ce debitaţi. Îmi spuneţi voi ce să fac cu viaţa mea? Păi băi băieţi, ia daţi un google şi ruşinaţi-vă. Şi spuneţi-mi cât la sută aţi făcut voi pe lângă mine. Ruşine!”.

Potrivit renasterea.ro, Raul Pătraşcu a justificat afirmaţiile prin faptul că „au fost făcute acum nişte luni de zile”. „Răspunsul acesta a fost dat unor oameni care la propriu mă înjurau atunci când le prezentam starea de fapt, că examenul (n.r. – rezidenţiatul) va fi amânat şi s-a dovedit că a fost adevărat”, a declarat Pătraşcu pentru renaşterea.ro