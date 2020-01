Paradoxul pârtiilor din Munţii Banatului. La Semenic se poate schia, la Muntele Mic nu este zăpadă

Pentru că nu a nins foarte mult, zăpada naturală nu este suficientă, astfel că, deşi în unele locuri se poate schia, în altele s-a făcut pauză sau s-a schiat în condiţii nu foarte bune.

De exemplu, pe Muntele Mic sunt trei pârtii: Nordica, Felix şi Vâlşanu, însă nu prea e zăpadă.

Romeo Dunca, proprietarul staţunii de schi de la Muntele Mic, vorbeşte despre un sezon mort, cel puţin până acum.

“Sezonul e foarte prost, nu avem zăpadă naturală destulă. E frumos, e frig, dar nu avem zăpadă. În consecinţă, plângem şi aşteptăm să vină ninsorile. Aşa iarnă nu am mai văzut. Ne-am bucurat anul trecut că a fost o iarnă foarte bogată în zăpadă, dar din păcate ce am primit anul trecut, ni s-a luat acuma. Noi am deschis câteva zile, dar s-a încălzit şi nefiind zăpadă suficientă nu am mai putut să schiem. Nu merge numai pe zăpadă artificială. Noi producem zăpadă, sperăm ca vineri să-i dăm drumul, dar nu o să fie schi de calitate. Dar nu e gata iarna încă, o să mai ningă”, a spus Romeo Dunca.