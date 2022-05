Mii de timişoreni au savurat concertele de la The Carnival, primul festival major al anului 2022 FOTO

GALERIE FOTO THE CARNIVAL TIMIŞOARA

În primele două zile de festival, mii de timişoreni au luat parte la concertele electrizante de la The Carnival, care a revenit în oraşul de pe Bega după o pauză de doi ani. În prima seară, îndrăgita trupă Subcarpaţi a fost atracţia principală la Muzeul Satului Bănăţean.

Sâmbătă, 21 mai, din nou lume multă la The Mono Jack, The Motans, Derici X Silent Strike (pe scena a doua) şi în final a concertat Akua Naru. Artista din Statele Unite ale Americii a cucerit publicul cu ritmurile ei de hip-hop, soul şi jazz.

Atmosfera de la Pădurea Verde a fost completată de numeroasele food-track-uri, cu burgeri, hot dog, pizza, bucătărie mexicană, clătite, deserturi şi băuturi de specialitate.

FOTO Facebook The Carnival

The Carnival a pregătit activităţi şi pentru copii, aceştia având o întreagă zonă. În plus, copiii cu vârsta de până la 14 ani au intrare gratuită, dacă participă alături de un însoţitor.FOTO Facebook The Carnival