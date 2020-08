Impostură sau „marketing politic“? Un secretar de stat se prezintă „ministru“ în afişele electorale

Unul dintre candidaţii pentru funcţia de primar al Timişoarei este Alexandru Mutruc. Un „no name” până în urmă cu câteva luni, fiind consilier al deputatului PMP Cornel Sămărtinean, Mutruc a fost „paraşutat” în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor după ce fostul secretar de stat Valeriu Lupu, ajuns pe funcţie tot cu sprijinul lui Sămărtinean, a demisionat pentru că s-a urcat băut la volan şi a provocat un accident rutier.

Aruncat de PMP în lupta pentru Primăria Timişoara, Mutruc a început să apară pe panourile electorale ale PMP. Un astfel de panou putea fi văzut în Piaţa Libertăţii din Centrul Timişoarei. Pe afiş, Mutruc se prezintă direct „ministru”.



Până la ora publicării acestui articol, Alexandru Mutruc nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere.

Preşedintele PMP Timiş, Cornel Sămărtinean, a explicat, însă, de ce apare pe afişul cu Alexandru Mutruc titulatura de secretar de stat. „Este secretar de stat cu rang de ministru”, a fost explicaţia lui Sămărtinean. Întrebat dacă nu se face o confuzie având în vedere că în percepţia publică este una a fi ministru şi altceva secretar de stat, Sămărtinean a arătat că utilizarea titulaturii de „ministru” de către Mutruc este o chestiune de „marketing politic”.

Cine este „ministrul“ Mutruc

„Ministrul” Mutruc este absolvent al Universităţii Politehnica, Facultatea de Construcţii, specializarea Construcţii Civile şi este student al Facultăţii de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Regele Mihai I” din Timişoara. Din 2012, Mutruc a fost consilier la cabinetul parlamentar al deputatului Cornel Sămărtinean (fost PD-L).

Alexandru Mutruc s-a făcut „remarcat“ în 2016, când şeful său, deputatul Cornel Sămărtinean, a provocat un accident rutier, lovind cu maşina un bărbat pe trecerea de pietoni. Actualul secretar de stat de la Transporturi a luat vina accidentului asupra sa, declarând că el a fost cel care a condus. „A fost un moment, o neînţelegere. Din cauza stresului, Alexandru Mutruc a apucat să spună că el a condus. A mai avut un accident înainte. Imediat ce am aflat ce le-a spus poliţiştilor, am recunoscut că eu am condus. Nu am fost atent la ce le-a spus pentru că eram preocupat de starea victimei. Mi s-a luat şi mie sânge”, declara Sănmărtinean în 2016, citat de pressalert.ro.

După numirea lui Mutruc în funcţia de secretar de stat la Transporturi, deputatul Sămărtinean a transmis un comunicat de presă în care anunţă că „în urma anchetei efectuate de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus clasarea dosarului, precum şi eliminarea oricăror suspiciuni de posibile fapte asupra celor implicaţi în accident”. „Menţionăm că persoana accidentată nu a suferit prejudicii şi/sau vătămări corporale”, a mai transmis Sămărtinean.

