Fost deputat, acuzat de Dominic Fritz de un „tun” cu un spaţiu al primăriei: „Am încercat să maximizez profitul”

Consiliul Local Timişoara a aprobat în ultima şedinţă un proiect de hotărâre care vizează scoaterea la licitaţie a unui spaţiu de 45 de metri pătraţi de pe strada Alba-Iulia din Timişoara (zona ultracentrală a oraşului).

Proiectul supus votului a scos la iveală că spaţiul i-a fost închiriat, în anul 2001, unei firme deţinute de Cornel Sămărtinean (fost deputat PD-L şi PMP şi fost director al Aeroportului Timişoara).

În 2013, chiria a fost majorată ajungând la 560 euro. În 2016, firma lui Sămărtinean a subînchiriat, însă, spaţiul, la un preţ de aproape patru ori mai mare: 2.000 de euro.

Primarul Dominic Fritz susţine că subînchirierea s-a făcut cu acordul Primăriei Timişoara, dar fără să fie cerut votul Consiliului Local.

„În 2016, firma politicianului cere acordul primăriei să subînchirieze acest spaţiu. Şi îl primeşte. Legal, decizia ar fi trebuit să treacă de votul Consiliului Local, dar mai-marii zilei au decis să nu se mai încurce cu astfel de detalii. Astfel, totul a fost făcut pe şest, pe semnătura administratorului public de atunci şi în baza acordului Comisiei pentru spaţii cu altă destinaţie”, a dezvăluit Dominic Fritz, care a făcut public şi documentul prin care a fost aprobată subînchirierea.

Mai mult decât atât, susţine Fritz, „în contractul de închiriere făcut între primărie şi firma politicianului este scris negru pe alb că suprafaţa acestui spaţiu este de 38,74 mp”, deşi spaţiul are 45,52 mp. „Prin această «mică eroare», firma politicianului a ţepuit primăria cu 100 de euro pe lună. Pare puţin, dar pe an asta înseamnă 1.200 de euro.

Sunt sigur că nu este singura afacere de genul. Şi poate veţi înţelege şi de ce unii consilieri locali mă atacă de fiecare dată când vrem să punem ordine în actele primăriei. O fac cu ardoarea luptătorilor pentru “antreprenorii locali”, dar de fapt apără doar nişte interese particulare”, a mai arătat Dominic Fritz, pe Facebook.

Ce spune fostul deputat

Cornel Sămărtinean a declarat pentru „Adevărul” că firma pe care o deţine a închiriat, în urmă cu mai mult de 20 de ani, spaţiul de la primărie petru a deschide un magazin de lenjerie. Timp de mai mulţi ani acolo a funcţionat un magazin de lenjerie. În 2016, Sămărtinean a ajuns la concluzia că e mai avantajos să subînchirieze spaţiul închiriat de la Primăria Timişoara.

După ce a obţinut acordul municipalităţii, a subînchiriat spaţiul la un preţ de trei ori mai mare decât cel plătit primăriei. „Nu avea societatea mea preţuri dedicate. Toţi cei care au închiriat în zona respectivă (n.r. de la primăriei) plătesc acelaşi nivel de preţ. Sigur că eu am încercat să maximizez, ca în orice business, profitul. El (n.r. primarul Dominic Fritz) a spus la un moment dat că e ilegal sau imoral. Activitatea de subînchiriere nu este o activitate ilegală. Este o activitate legală. Nu văd nimic ilegal în ceea ce eu am făcut, mai ales că mie îmi permite contractul să fac lucrul ăsta”, a explicat Cornel Sămărtinean.

Fostul deputat susţine că nu vede de ce „ar trebui să fie tratat diferit faţă de alţii” dacă la un moment dat a ocupat o funcţie publică. „Eu am închiriat spaţiul în 2000, când nu aveam nicio funcţie. Am plătit în fiecare lună toate dările. Nu văd de ce ar trebui, dacă la un moment dat am ocupat funcţii publice, să fiu tratat diferit faţă de alţii. Până la urmă de aia ne-am dorit la Revoluţie capitalismul. Să creăm activităţi de profit. Sigur. Să ţinem cont de faptul că trebuie să fim corecţi. Şi într-o parte şi în alta”, a declarat Sămărtinean.

Spaţiul, evaluat la un preţ de trei ori mai mic decât preţul actual

Pe lângă că a ajuns în situaţia de a închiria un spaţiu la un preţ de patru ori mai mic decât cel perceput de cel care a subînchiriat spaţiul, primăria Timişoara se află în situaţia în care scoate la licitaţie spaţiul la un preţ cu puţin mai mare decât cel perceput în prezent. Practic, dacă acum primeşte o chirie de 580 de euro pe metru pătrat, primăria scoate la licitaţie, pe baza unei evaluări a unui expert ANEVAR, la un preţ de 810 euro, de peste două ori mai puţin decât îi percepe Sămărtinean chiriaşului actual.

Liderul consilierilor USR, care a susţinut scoaterea la licitaţie a spaţiului, susţine că Primăria Timişoara are încheiat un contract cu un evaluator care nu este din Timişoara. „Evaluatorul a comparat chiria pieţei pentru spaţiu de birou. Fiind vorba de o licitaţie cu strigare, preţul ar trebui să fie reglementat de piaţă. Preţul în zonă depăşeşte 40 de euro pe metru pătrat”, a declarat Paul Romocean.

Chiriaşul trebuie evacuat până la licitaţie

O problemă a spaţiului de pe strada Alba-Iulia este că actualul chiriaş, care a subînchiriat de la firma fostului deputat Sămărtinean, ar trebui să părăsească spaţiul, fiind nevoie ca până la organizarea licitaţiei spaţiul să fie liber. „Actualul meu chiriaş, surprinzător, nu mai vrea să părăsească spaţiul ca să îl predau primăriei. Mi-a spus că a discutat deja cu primăria şi spaţiul îi va reveni lui. Am rămas tâmpit. El e încă acolo, funcţionează fără documente legale pentru că nu mai are contract. Până ca primăria să îl scoată la licitaţie eu trebuie să îl pot preda, dar eu nu pot să îl predau pentru că chiriaşul meu nu vrea să plece pentru că spune că a discutat cu factori din primărie că spaţiul o să fie al lui”, a declarat Sămărtinean.

Consilierul Paul Romocean a declarat că s-au demarat procedurile pentru evacuare, dar „faptul că chiriaşul nu a eliberat spaţiul nu înseamnă că acel spaţiu are o sarcină juridică”. „Ştiţi care e paradoxul? Chiriaşul primăriei nu are acolo bunuri. Până la momentul desfăşurării efective a licitaţiei trebuie să fie evacuat”, a declarat Paul Romocean.

