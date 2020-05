Firmă cu acţiuni la purtător, activată în plină pandemie pentru afaceri cu măşti şi combinezoane. Contract de sute de mii de euro, ratat „la mustaţă“

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice scotea la iveală, la începutul lunii aprilie, că Spitalul Judeţean Satu Mare cumpără prin atribuire directă 30.000 de combinezoane în valore de 776.000 de euro de la firma Realtopfarma SA. Potrivit SICAP, aceeaşi firmă le-a vândut Consiliului Judeţean Mehedinţi şi Primăriei Drobeta - Turnu Severin măşti de protecţie în valoare de aproape 70.000 de euro. Realtopfarma a făcut, prin intermediul SICAP, oferte şi altor instituţii, dar acestea nu au fost acceptate.

Potrivit SICAP, Realtopfarma a intrat pe piaţa achiziţiilor publice de echipamente de protecţie pentru combaterea COVID-19 în 20 martie 2020, iar una dintre primele cereri de ofertă le-a primit din partea Consiliului Judeţean Gorj, care a încercat să cumpere de la Realtopfarma în 20 şi 25 martie 7.000 de măşti de protecţie FFP2, dar afacerea a picat pentru că „din cauza cererii crescute de produse şi în contextul evoluţiei situaţiei actuale, de la o zi la alta, stocul s-a epuizat înainte de livrare”.

Tot din cauza lipsei de produse din stocul Realtopfarma au renunţat la achiziţii şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piata-Neamţ, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sau Consiliul Judeţean Prahova. „Am lansat oferta, aveau preţuri foarte bune, am aşteptat să livreze şi la un moment dat după trei săptămâni am făcut cerere la SEAP de anulare ca să putem produsele din altă parte. Problema a fost livrarea produselor”, a declarat preşedintele CJ Prahova, Bogdan Andrei Toader, care a vrut să cumpere măşti pentru angajaţii Consiliului Judeţean. „Nici acum nu am reuşit să găsim mănuşi. Eu îmi doream ca personalul să fie rechemat la muncă, să renunţăm la telemuncă şi să le dăm măşti şi mănuşi şi să vină la muncă”, a mai declarat Toader.

La un pas de a prinde „cloşca cu pui de aur“

Realtopfarma părea să dea lovitura la începutul lunii aprilie, când Spitalul Judeţean Satu-Mare i-a atribuit un contract de 776.000 de euro pentru livrarea a 30.000 de combinezoane la preţul de 125 de lei bucata. Şeful Biroului Aprovizionare de la Spitalul Judeţean Satu-Mare, Vlad Coza, a declarat pentru „Adevărul” că reprezentanţii Realtopfarma au şi semnat contractul, dar spitalul a renunţat la tranzacţie pentru că, între timp, spitalul a făcut rost de 15.000 de combinezoane, unele la preţ mai mic decât cel oferit de Realtopfarma, altele din donaţii.

„A fost contractul la dânşii la semnat şi când ni l-au returnat, au trecut câteva zile şi nu l-am mai semnat. Nu a mai fost oportun. Nu a ţinut de dânşii. A fost un context în care era foarte strânsă treaba şi am crezut că nu o să mai găsim. Între timp, venise de la Unifarm marfă, mai intrase din sponsorizări şi colegele au completat stocul. Preţul a fost mai mare pentru că nu se găseau combinezoane. Aveau certificate de conformitate”, a declarat Vlad Coza pentru „Adevărul”.

La rândul său, „echipa Realtopfarma” a transmis că afacerea cu Spitalul Judeţean Satu Mare a picat „deoarece (n.r. spitalul) cumpărase între timp produsele din altă parte”.

85.000 de măşti de la Realtopfarma au ajuns în Mehedinţi

Dacă afacerile cu Spitalul Judeţean Satu Mare sau alte instituţii publice au picat, Realtopfarma a reuşit să le vândă Consiliului Judeţean Mehedinţi şi Primăriei Drobeta Turnu-Severin măşti de aproape 70.000 de euro. Primăria Drobeta-Turnu Severin a cumpărat, prin trei contracte atribuite directă, 60.000 de măşti la preţul de 3.9 lei bucata (195 lei cutia de 50 buc.). Măştile au fost cumpărate pentru a fi distribuite cetăţenilor în pachete care au conţinut câte patru măşti de protecţie, patru perechi de mănuşi, o sticlă cu spirt şi o sticlă de dezinfectant.

Romulus Vâlcu, şeful Direcţiei de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Drobeta Turnu-Severin a declarat că plata măştilor a fost făcută către Realtopfarma în momentul în care primăria a primit confirmarea că materialele sunt încărcate în camion pentru livrare. „Acum s-au mai liniştit apele, dar foarte multe oferte primesc de la firme care au cu totul şi cu totul altă activitate, dar s-au apucat acum să facă importuri”, a declarat Romulus Vâlcu, potrivit căruia Realtopfarma a pus la dispoziţia primăriei certificatele de conformitate a produselor.

CJ Mehedinţi, care a cumpărat de la Realtopfarma 25.000 de măşti la preţul de 3.9 lei bucata, a transmis că „a achiziţionat în mod direct echipamente de protecţie (măşti) pentru combaterea epidemiei cauzate de COVID-19 de la societatea Realtopfarma, cu scopul de a le distribui cabinetelor medicale din judeţ dar şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP Mehedinţi)”. „Comanda a fost făcută în data de 24 martie 2020, electronic,după ce în prealabil a fost studiat cu atenţie catalogul de prezentare al produselor prin intermediul platformei de licitaţii Seap.ro. Materialele au ajuns după 10 zile, relativ repede având în vedere numărul mare de solicitări. În primă fază, Consiliul Judeţean Mehedinţi a comandat 10 mii de măşti, iar ulterior alte 15 mii. Preţul total al achiziţiei (25 mii de măşti) este de 97.500 lei fără TVA. Nu au existat probleme de nici un fel în ceea ce priveşte colaborarea instituţiei noastre cu această societate. Cât despre calitatea produselor comandate, nu s-au înregistrat reclamaţii”, a transmis CJ Mehedinţi, la solicitarea „Adevărul”.

Cine controlează Realtopfarma

Realtopfarma este o firmă cu acţiuni la purtător şi obiect de activitate comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice, înfiinţată în 2017 de cumnatul fostului ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu şi fiu al preşedintelui CJ Dolj, Laurenţiu Prioteasa, şi o amică a acestuia, Simona Popescu. La momentul înfiinţării societăţii, Prioteasa deţinea 20 la sută din acţiunile firmei, iar Simona Popescu, care este şi administratorul firmei, diferenţa de 80 la sută din acţiuni.

Chiar dacă Laurenţiu Prioteasa figurează în continuare, potrivit portalului confidas.ro ca acţionar în Realtopfarma, acesta nu şi-a trecut în ultima declaraţie de interese implicarea în firma cu acţiuni la purtător. „Eu nu mai sunt în această societate. Din data de 20.11.2019 am contract de cesiune, copie după hotărârea AGA şi copie după registrul unic al acţionarilor. Este o companie cu acţiuni la purtător. Am depus documentele să ies, tocmai de aceea nici nu o am menţionată în declaraţia de interese. Am văzut că în continuare apar (n.r. ca acţionar în firmă), dar eu am contract de cesiune şi acţiune AGA prin care eu am cedat acţiunile, dar administratoarea nu le-a depus. Am încercat şi eu să dau de ea (n.r. Simona Popescu), dar nu am reuşit”, a explicat Laurenţiu Prioteasa, care a mai declarat că nu ştie nimic despre activitatea firmei având în vedere că în luna noiembrie şi-a cedat acţiunile.

Prioteasa a refuzat să spună cine este persoana căreia i-a predat acţiunile pe care le deţinea.

Din ianuarie 2021, firmele cu acţiuni la purtător din România vor deveni istorie. Potrivit Legii 129/2019, acţiunile la purtător trebuie convertite în acţiuni nominative, astfel încât acţionariatul să fie la vedere.

Ce vinde Realtopfarma şi de unde aduce marfa

„Adevărul” a încercat, fără succes, să o contacteze pe Simona Popescu, care deţine pachetul majoritar şi care este administratorul firmei. La unul din numerele de telefon ale Realtopfarma care figurează pe SEAP a răspuns, însă, o femeie care reprezintă firma în relaţia cu clienţii. La dispoziţia ziarului a fost pusă o adresă de email la care a răspuns „echipa Realtopfarma”, care a arătat că „domnul Prioteasa nu mai este actionar în SC Realtopfarma SA”. În privinţa obiectului de activitate şi al produselor comercializate, „echipa Realtopfarma” a arătat că obiectul de activitate al firmei este „comerţ cu produse farmaceutice în principal, iar activitatea firmei a început cu ianuarie 2020”. Practic, firma înfiinţată în 2017 a avut până la începutul acestui an activitate zero, lucru confirmat şi de Laurenţiu Prioteasa.

„Echipamentele pe care le furnizăm în acest moment sunt: măşti, mănuşi, combinezoane etc. Produsele provin preponderent din China, dar şi din Turcia şi Europa. Garanţia calităţii este dată de certificatele europene de calitate pe care produsele distribuite le deţin. Termenul de livrare depinde de tipul de produs şi de momentul la care se face solicitarea, variind de la 10 zile la 45”, au mai transmis reprezentanţii Realtopfarma.

Fiu al preşedintelui CJ Dolj, cumnat al fostului ministru Nicolae Bănicioiu şi consilier la Corpul de Control al Ministerului Economiei, Laurenţiu Prioteasa, cofondatorul Realtopfarma, figurează implicat în alte patru firme: Bio Centrum Comp, Onpoint Corporation, Biozul Corporation şi Onco Clinica.

În Onco Clinica, Laurenţiu Prioteasa este asociat cu deputatul „mitralieră” Cătălin Rădulescu şi cu Mirela Daniela Rădulescu. În această firmă, Prioteasa şi Mirela Daniela Rădulescu deţin câte 40 la sută din acţiuni, iar deputatul Cătălin Rădulescu deţine 20 la sută din firmă. Societatea figurează inactivă fiscal.

Nici celelalte firme în care este asociat Laurenţiu Prioteasa nu figurează cu activitate, cu excepţia Bio Centrum Comp, care a raportat în 2018 (anul depunerii ultimului bilanţ fiscal) o cifră de afaceri de 437.000 de lei şi un profit de 12.000 de lei.