Experienţa de la ATI a directorului Filarmonicii Banatul, vindecat de COVID. „Acolo eşti foarte aproape de norişori”

Ioan Gârboni s-a confruntat cu virusul aproape o lună. A ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara în 13 octombrie, ca urmare a unei enterocolite. Pentru a putea primi transfuzie cu plasmă, Gârboni a fost mutat pe secţia de Terapie intensivă, acolo unde a stat cinci zile.

„Primele semne au fost cu dureri de cap, apoi frisoane. A doua zi, m-am dus să fac testarea pentru COVID, dar şi un CT pentru plămâni şi analize de sânge. Testul a ieşit negativ. Medicul mi-a spus să mai repet o dată testul. După trei zile am repetat testul, iar seara a venit rezultatul că sunt pozitiv. Era cu o zi înainte de alegeri. Am avut o stare destul de bună, dar, fiind izolat acasă, am profitat şi am mâncat prostii. Am făcut o enterocolită şi atunci am fost sfătuit să mă duc la spital, pentru că e mai sigur. În spital, am fost pe secţie, mi-au făcut o mulţime de analize, dar pentru a putea primi plasmă, trebuia să mă mut pe secţia de ATI. Nu eram într-o stare gravă. Am fost la Terapie intensivă, pentru că am făcut acel tratament cu plasmă de sânge, care se poate face numai acolo”, a spus Ioan Gârboni.



„Nu am fost niciodată inconştient. Ce am văzut acolo, e nenorocire”

Experienţa de la Terapia intensivă a fost şocantă pentru Ioan Gârboni, ATI fiind locul în care pacienţii se află, de regulă, între viaţă şi moarte.

„De la Terapia intensivă, statistic, se spune că din o sută de pacienţi, 65 nu mai ies pe picioarele lor. Nu eram sută la sută în parametri, dar nici nu eram de ATI. A fost obligatoriu să poată să-mi dea plasmă. Nu am fost niciodată inconştient. Dar ce am văzut acolo, e nenorocire. E o experienţă foarte ciudată, aproape carmică, pentru că eşti foarte aproape de norişori şi de Doamne-Doamne. Era acolo o femeie în vârstă care urla de durere, urma să fie intubată. A făcut pe ea de nu ştiu câte ori. De fiecare dată, personalul venea şi o schimba, o spăla. Am fost extrem de impresionat de atitudinea personalului. Le este foarte greu, pentru că stau în acel echipament 12 ore, bănuiesc că au pamperşi pe ele. Personalul este prea puţin. Erau 12 pacienţi pe secţie, mulţi în stare gravă. Efectiv alergau de la un aparat la altul. E o muncă extraordinară, sunt nişte eroi acolo. Şi vreau să le mulţumesc”, a mai spus Gârboni.

A slăbit zece kilograme

După ce a ieşit din spital, managerul filarmonicii a mai stat acasă, la recuperare, încă două săptămâni. Nici acum nu este într-o stare fizică foarte bună. Spune că oboseşte repede, gâfâie când urcă scările, transpiră abundent, dar că a şi slăbit zece kilograme. De câteva zile a revenit însă la lucru.

„Am prieteni care au trecut prin asta şi mi-au spus că două luni de zile mă confrunt cu starea asta. Dar sunt la serviciu. Mi-e greu, dar este foarte mult de lucru. Am slăbit zece kilograme pentru că nu am putut să mănânc. Mâncarea acolo a fost ciudată. Efectiv nu simţeam nevoia să mănânc. Am slăbit repede, ceea ce nu e rău. Dar vă spun, am avut foarte mulţi prieteni care au trecut prin boala asta uşor. Ca raţa prin apă. Nu ştiu cum treceam eu dacă nu făceam acea enterocolită, pentru că nu am avut o formă gravă de coronavirus. Dar mi-am dat seama ce se poate întâmpla”, a mai afirmat Gârboni.

În timp ce era la spital, Gârboni a aflat de moartea unui prieten, directorul Filarmonicii din Cluj, timişoreanul Marius Tabacu, iar la două zile, a murit directorul Filarmonicii din Târgu Mureş, Vasile Cazan, acesta din urmă din cauza unei infecţii cu coronavirus.

Vă recomandăm să mai citiţi: