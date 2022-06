E gata structura de rezistenţă la Cinema Dacia. În şase luni ar trebui să ruleze filme FOTO

În partea din faţă a funcţionat mult timp o sală de jocuri, iar după aceea s-a lăsat paragina. Va fi însă al doilea cinema redat publicului, după Victoria – reabilitată recent cu 2 milioane de euro. Acum se lucrează cu toate forţele, pentru că trebuie să fie gata până în iarnă. Cele mai grele lucrări au fost la structura de rezistenţă.

“Până acum am reuşit să facem consolidările, s-au făcut arcadele. Se mai lucrează la interior, la consolidare şi la izolaţie fonică. Partea de structură e terminată. Aici a fost mult de lucru pentru că era foarte afectată. Cred că suntem undeva la 30 la sută cu lucrările, dar celelalte lucrări vor merge mult mai uşor, cum sunt instalaţiile electrice şi sanitare, termice, după aceea închiderea pereţilor, plus montat tot ce mai trebuie, geamuri, uşi, alea merg foarte repede. La structură am pierdut mult timp, e o muncă mai specială şi nu prea ştiu mulţi să o facă, asta e problema. Şi nu poţi să mergi mai departe dacă nu ai asta făcută”, a declarat Octavian Munteanu, şeful lucrărilor de la Dacia.