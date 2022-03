Doctorul Musta, despre lecţiile celor doi ani de pandemie: „Tactica trebuie puţin schimbată”

În martie 2020, după apariţia, la sfârşitul lunii februarie, a primelor cazuri de COVID-19, România se pregătea să intre în stare de urgenţă şi să experimenteze situaţii pe care nimeni nu şi le-ar fi imaginat cu câteva luni înainte. Medicii au intrat în linia întâi a luptei cu temutul virus , iar una dintre figurile marcante a fost Virgil Musta, medic infecţionist la Spitalul de Boli „Infecţioase” Victor Babeş din Timişoara. La doi ani de declanşarea pandemiei, Virgil Musta a vorbit pentru „Adevărul” despre cele mai grele momente. Doctorul Musta susţine că fără doar şi poate valul patru a fost cel mai greu.

„După primul val, toată lumea s-a relaxat”

„Dacă la început toată lumea a fost speriată şi prin măsurile luate am reuşit să ţinem sub control foarte bine pandemia, mult mai bine decât alte ţări cu sisteme de sănătate mai bune, după primul val, toată lumea s-a relaxat. Cu toţii am crezut că am scăpat de ce e mai greu şi a venit valul doi şi apoi valul trei, cu o variantă de virus mult mai contagioasă şi mai patogenă”, a explicat doctorul Musta.

Potrivit medicului, pe măsură ce pandemia a avansat, ştiinţa „a început să găsească arme mai mult sau mai puţin eficiente”. „Aici, din păcate, noi nu am făcut chiar ce a trebuit pentru că vaccinul, chiar dacă nu ne-a ferit de îmbolnăvire, ne-a ferit de forme severe. Astfel, în valul patru, fiindcă procentul de vaccinare era slab, am avut multe cazuri severe cu decese foarte multe. În acest al patrulea val a fost un moment foarte dificil. A fost cel mai greu din toate punctele de vedere, din punct de vedere al presiunii, din punct de vedere al numărului de decese şi al psihicului nostru. A fost şi perioada în care medicii au fost criticaţi, atacaţi. Nu a fost uşor să lupţi şi să încerci să faci tot posibilul şi să fii acuzat că ce faci tu nu este bine, nu este corect”, a mai declarat Virgil Musta.

„Mortalitatea este de 10 ori mai mică în ţările din Vest”

Potrivit medicului Musta, după terminarea valului patru, a fost o perioadă de relaxare şi apoi a venit valul cinci, care a însemnat cel mai mare număr de cazuri, dar fără forme severe, cel puţin în Vest. „Aici s-a văzut diferenţa între ţările vestice, care au reuşit să vaccineze peste 75 la sută din populaţie, şi România. Deşi şi acolo, şi la noi numărul de cazuri a fost foarte mare, mortalitatea este de zece ori mai mică în ţările din vest decât în România. La noi, încă avem destul de mulţi pacienţi, în special vârstnici cu comorbidităţi, cu factori de risc importanţi, care fac forme severe şi sunt internaţi în spital din cauza cărora şi decedează”, a mai declarat Musta, potrivit căruia în ţările din Vest, datorită mortalităţii scăzute, COVID-19 a ajuns să fie tratată ca „o infecţie banală”.



„Bineînţeles că şi restricţiile nu mai sunt atât de importante sau vor fi importante dacă se schimbă condiţiile luptei”, a mai declarat Musta.

Cele mai importante lecţii ale pandemiei

Doctorul Virgil Musta a explicat că în noile condiţii epidemiologice „tactica noastră trebuie puţin schimbată”. „Pe viitor, avem speranţa, încetul cu încetul, pandemia va dispărea. Vor rămâne doar cazuri izolate în funcţie de cum suntem pregătiţi. Consider că ar fi important ca persoanele care au risc de evoluţie severă să insistăm să se vaccineze. Pe ceilalţi, putem să îi lăsăm, dacă chiar nu vor să se vaccineze, să rămână nevaccinaţi, şi să urmeze anumite măsuri de restricţionare când avem un număr de cazuri într-o anumită zonă. Asta în cazul în care lucrurile vor merge liniar, dacă nu apare o nouă tulpină”, a mai explicat Musta.

Potrivit medicului, una dintre cele mai importante lecţii ale pandemiei este că măsurile trebuie luate în funcţie de condiţiile concrete cu care se confruntă sistemul medical.



„Lucrurile la noi au mers bine doar când marea majoritate a oamenilor au înţeles să fie înţelepţi şi solidari. Este esenţial să luptăm să recâştigăm solidaritatea”, a punctat Musta. Medicul infecţionist a declarat că, având în vedere că persoanele cu boli asociate au fost cele mai vulnerabile, este esenţial să creştem educaţia sanitară şi să punem accent pe prevenţie ca să nu mai avem o populaţie îmbolnăvită. „O viaţă sănătoasă presupune mai multe aspecte: o alimentaţie mai corectă şi sănătoasă, mişcare, sport, efectuarea controalelor periodice şi o educaţie pentru respectarea regulilor medicale când situaţia o impune”, a mai arătat medicul Musta.

Situaţia la zi a cazurilor de COVID

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că în 2 martie 2022 au fost înregistrate în România 6.832 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 1.629 mai puţin decât în ziua anterioară. În total, până astăzi, 2 martie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.748.777 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 111.804 sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 2.524.112 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. Până în 2 martie, în România au murit 63.668 de persoane diagnosticate cu COVID-19.

