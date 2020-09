Din culisele lui „Brâncoveanu“, noul film al lui Dan Piţa. Va avea o muzică de excepţie compusă de rockeri legendari

Ilie Stepan, liderul legendarei trupe timişorene Pro Musica, se află în faţa unui nou proiect inedit. El lucrează la coloana sonoră a celui mai nou film al regizorului Dan Piţa, dedicat marelui domnitor al Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu, cel care a preferat să fie decapitat la Constantinopol, alături de cei patru fii ai săi - Constantin, Ştefan, Radu şi Matei - şi de sfetnicul Ianache Văcărescu, decât să se lepede de religia sa creştină.



Constantin Brâncoveanu (născut la 15 august 1654 şi executat la 15 august 1714) a domnit între anii 1688 şi 1714, iar filmul care-i poartă numele este aşteptat cu înfrigurare de românii fascinaţi de personalitatea, de principialitatea şi de puterea sa de sacrificiu.

Data de lansare a producţiei cinematografice „Brâncoveanu“ este încă necunoscută, căci proiectul este încă în faza de adunare de fonduri necesare începerii filmărilor.



În acest an, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care praznicul Sfinţilor Martiri Brâncoveni de la 16 august să fie declarat „Ziua naţională pentru comemorarea Martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor“. Cei şase martiri erau trecuţi în rândul sfinţilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 20 iunie 1992.







Cei şase Martiri Brâncoveni, sanctificaţi de Biserica Ortodoxă Sursa patriarhia.ro

MUZICA, DEJA SCRISĂ ŞI ÎNREGISTRATĂ ÎN PARTE

Ilie Stepan a început crearea coloanei sonore la începutul pandemiei de coronavirus, care l-a prins în casa de vacanţă de la Nădlac, Arad. Departe de tumultul oraşului, s-a putut dedica în linişte proiectului.

„La începutul lui martie am venit la Nădlac cu ceva echipament muzical şi cu ideea de a începe atacul decisiv la muzica filmului <Brâncoveanu>. Între timp a venit ce ştim cu toţii şi am rămas aici. După primele momente de năuceală, uşor-uşor am intrat în atmosferă şi am reuşit în lunile acestea să lucrez, să înaintez foarte mult. În mare parte, muzica este scrisă. O parte este deja înregistrată. Deşi în economia unui film, muzica se pune la sfârşit, regizorul are nevoie de la început şi de muzică, măcar în mare, să poată să intre într-o atmoferă. I-am propus lui Doru Apreotesei, cu care lucrez de 50 de ani, să mă ajute, şi a fost de acord să se alăture demersului. Am lucrat împreună“, a relatat Ilie Stepan pentru „Adevărul“.

Ilie Stepan şi Doru Apreotesei Sursa arhiva personală

DISTRIBUŢIA PE ROLURI, SECRETĂ

Muzicianul îl consideră pe domnitorul Constantin Brâncoveanu un simbol atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pentru restul creştinilor, prin martirajul său din 1714. Producţia lui Dan Piţa redă partea finală a vieţii lui Brâncoveanu.

„Este un film de epocă, are foarte multe scene care prespun multe costume, foarte multe decoruri şi consumabile. Filmările vor fi foarte complexe. <Brâncoveanu> va fi şi pentru regizorul Dan Piţa o încununare a carierei sale, este ca un un testament pa cere vrea să-l lase celor care iubesc arta filmului“, relatează Stepan.

Numele actorului din rolul principal, cât şi alte câteva roluri feminine, nu pot fi dezvăluite încă de realizatorii filmului. În distribuţie sunt însă nume grele ale cinematografiei româneşti, precum Marcel Iureş, Claudiu Bleonţ, Mircea Rusu, Marius Bodochi sau Vlad Rădescu.

STEPAN: „MUZICA ESTE ACTOR ÎNTR-UN FILM“

Ilie Stepan are state vechi în muzica de teatru, lucrând la peste o sută de piese. În orice producţie artistică, muzica trebuie să fie practic un actor, spune el.





„Muzica de teatru şi muzica de film au multe elemenete comune. În ambele situaţii, muzica este un personaj. Are traseul ei şi trebuie să se înscrie foarte organic în acea desfăşurare a acţiunii, a scenariului. Muzica susţine, trebuie să fie în interior, empatică. Nu e suficient să scrii o muzică foarte sugestivă. Îmi place foarte mult muzica de teatru, am lucrat foarte mult, la peste o sută de spectacole. De la Shakespeare, Moliere, până la dramaturgii moderni ai teatrului, din toate zonele şi perioadele. Am scris şi muzică de film, poate nu atât de mult cât aş fi dorit“, arată muzicianul.

Ilie Stepan Sursa arhiva personală



FAN ENNIO MORRICONE

Unul dintre preferaţii săi este Ennio Morricone, unul dintre cei mai importanţi realizatori de muzică de film, cu şapte premii Oscar, care a decedat în luna iunie a acestui an. „Îmi place enorm Ennio Morricone. A scris muzică inspirată şi valoroasă. Muzică lui Morricone trăieşte şi extrasă din coloana filmului, o poţi asculta pe un disc, ceea ce e foarte greu. Aici e o mare alchimie. Cum am spus, muzica trebuie să fie personaj, unul foarte bun, dar în rol secundar. Orice extras din Morricone este o capodoperă“, consideră Stepan.

MARII NOŞTRI COMPOZITORI: ADRIAN ENESCU, RICHARD OSCHANITZKY

Pe altă parte, muzicianul de la Pro Musica, trupă pe care a înfiinţat-o în anul 1973, atrage atenţia că de muzica de film nu s-au ocupat doar compozitori specializaţi în acest domeniu. De-a lungul vremii, regizorii s-au folosit de creaţiile unor muzicieni sau trupe celebre.





Ilie Stepan şi Brian May de la Queen Sursa arhiva personală



„Îmi plac foarte mult cei care fac în general muzică modernă, dar care şi-au lăsat amprenta şi pe marile ecrane. Mă gândesc la un Peter Gabriel, care a făcut muzica pentru <Patimile lui Hristos>, care este o muzică extraordinară. Dar mai sunt şi alţii, gen Pink Floyd, Queen, Sting, Phil Collins sau Bruce Springsteen. Muzica lor, foarte valoroasă, a pătruns şi în zona filmului, a fost foarte bine lipită şi aplicată în filme de către realizatorii filmului. Am avut şi noi nume mari, care au scris foarte multă muzică de film. Este vorba de Adrian Enescu, care a compus muzica pentru majoritatea filmelor lui Dan Piţa. A murit acum patru ani. Dar înainte de Enescu a fost Richard Oschanitzky, timişoreanul nostru, care a scris muzică de film foarte, foarte bună. Am mai spus-o şi cu alte ocazii, a fost un compozitor atins de pana geniului. Tot ce a scris, de la jazz, până la muzică clasică, a fost bulgăr de aur“, enumeră Ilie Stepan.

MUZICIENI CARE AU SCRIS ISTORIE

Ilie Stepan (născut în 24 noiembrie 1953, la Timişoara) este compozitor, chitarist, inginer de sunet şi producăr de proiecte muzicale. Este membru fondator şi lider al grupurilor Pro Musica, Stepan Project, Stepan Project Blues Foundation. A fost director muzical la Radio Vest, în perioada 1990-2000, a scris imnul Revoluţiei din Decembrie 1989, „Timişoara“. Din 2012, Ilie Stepan este Cetăţean de Onoare al Timişoarei.

Doru Apreotesei (pian, orgă) este membru de bază în trupa Pro Musica. De-a lungul timpului a activat în trupele Sfinx şi Post Scriptum. A emigrat în Suedia, în anii ‘80, acolo unde îşi are rezidenţa şi în ziua de astăzi. În Scandinavia a avut diverse trupe şi proiecte. A fondat The Mees Doctors, a cântat în Partizan, dar a fost omul care a realizat muzica din parcurile Disneyland.