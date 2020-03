„Decretul“ de pe Facebook al primarului Robu care a bulversat firme din Timişoara: „N-am dat nicio dispoziţie vizând saloane de coafură şi cosmetică“

În 11 martie, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara a emis o hotărâre prin care s-au stabilit mai multe măsuri de prevenire a infecţiilor cu coronavirus. Sâmbătă, 14 martie, primarul Nicolae Robu a anunţat pe Facebook că hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă din 11 martie se completează cu noi măsuri:

se închid sălile de sport de întreţinere

se sistează cursurile de orice fel: dans, balet, limbi străine, etc.

se sistează activităţile în grup de yoga

se închid sălile de jocuri electronice, mecatronice, mecanice, electromecanice, etc.

se impune ca în restaurante, baruri şi la terase, distanţa dintre mese să fie de cel puţin 2 metri





După emiterea noilor măsuri, poliţiştii locali au început să lipească prin oraş notificări prin care avertizează că au fost dispuse următoarele măsuri:

închiderea sălilor/saloanelor de sport, de întreţinere

sistarea cursurilor de orice fel: dans, balet, balet, limbi străine, etc.

sistarea activităţilor în grup de yoga

impunerea ca în restaurante, baruri şi la terase, distanţa dintre mese să fie de cel puţin 2 m







Un reprezentat al mediului de afaceri a sesizat că dispoziţiile primarului Nicolae Robu de pe Facebook sunt ambigue şi, oricum, nu includ saloanele de coafură şi cosmetică, a căror închidere a dispus-o Poliţia Locală, prin notificarea în care a adăugat şi cuvântu „saloane“. Agenţii locali au lipit astfel de notificări şi pe geamurile sau vitrinele unor saloane de cosmetică şi coafură.



Primarul Nicolae Robu a declarat că notificarea Poliţiei Locale nu se aplică frizeriilor, saloanelor de coafură sau cosmetică. „A fost o înţelegere extinsă din partea Poliţiei Locale. Nu m-am referit la acestea (n.r. - saloanele de coafură). Ei au plecat de la o dispoziţie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care include în enumerare şi saloanele acestea, dar pune prag de 50 de participanţi”, a spus primarul Nicolae Robu.

„Nu am dat nicio dispoziţie vizând saloanele de frizerie, coafură, cosmetică, ci strict ceea ce am publicat pe Facebook, sub numerotarea a)...s). Rog a se înţelege cu deschidere, cu responsabilitate, cu grijă şi faţă de semeni, nu numai faţă de propria fiinţă şi într-o privire pe termen mai lung, nu numai prin prisma momentului. Eu nu-mi doresc să restrictionez nimic, dar, ca om responsabil, acolo unde consider că există pericole, trebuie să intervin, chiar dacă o fac cu o puternică strângere de inimă! Fac tot posibilul să nu se ajungă la excese de prudenţă, pentru că orice restricţionare are - sper că e evident pentru oricine, inclusiv pentru cei ce pun presiune, fiind panicaţi (să fiu înţeles corect: nu vorbesc peiorativ, eu îi stimez şi pe ei deopotrivă, nu e vina lor că sunt «mai slabi de înger»)- şi un impact negativ, câteodată chiar un puternic impact negativ! Încă o dată: calm, fără panică, dar precaut! Şi va fi bine!”, a maispus Robu.

„Decretul” dat sâmbătă de Robu, validat luni de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă

Reprezentantul mediului de afaceri a mai reclamat faptul că dispoziţia prin care primarul Robu completează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă cu noi măsuri, printre care şi închiderea unor afaceri, nu are putere legală. Primarul Nicolae Robu a declarat că dispoziţia dată în data de 14 martie nu a avut în spate o hotărâre a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, care s-a întrunit abia luni, validând astfel măsurile dispuse de primarul Robu începând de sâmbătă.

„Este cu dispoziţia primarului care e şi preşedinte. Sunt situaţii de forţă majoră. Astea sunt chichiţe avocăţeşti. Să meargă ei cu avocaţii împotriva mea pentru zilele de ieri şi alaltăieri. Vreau să o văd şi pe asta. Dacă o luăm avocăţeşte vom ajunge să plătim scump abordarea asta. Eu sunt un om al lumii reale, nu al chichiţelor de birou. Trebuie să luăm nişte măsuri, să oprim acele activităţi prin oprirea cărora nu producem un impact negativ foarte puternic, dar producem o protecţie. Asta e logica”, a declarat primarul Nicolae Robu.