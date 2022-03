Dansul „Lambada”, transformat într-o horă românească. Ciao Festival, în locul Diskoteka Festival VIDEO

Decizia de a anula Diskotea Festival a fost luat ca urmare a faptului că în oraşul de pe Bega nu mai există un stadion mare, după ce autorităţile au închis bătrâna arena „Dan Păltiniţşanu”, din lipsă de securitate, care oricum urmează să fie demolat.

În aceste condiţii, Diskoteka Festival rămâne cu amintirea ediţiei din 2019, când peste 100.000 de persoane au asistat, în cele trei zile, la concertele cu vedete ale anilor 80-90.

„Pentru că stadionul a fost închis - ar fi fot bine dacă rămânea în stadiul în care l-am lăsat în 2019 - nu putem să facem Diskoteka Festival în Timişoara. Este cel mai mare festival retro din Europa, din cauza dimensiunii scenei şi a numărului de artişti prezenţi. Nu întâmplător am venit la Timişoara, care avea acel stadion mare. Acum vă pot spune, Diskoteka Festival pleacă din Timişoara. Unde? Prin ţară. O să aflaţi. Nu putem anunţa acuma. Va mai reveni la Timişoara doar după ce va exista un nou stadion”, a declarat Marius Gavrilă, iniţiatorul Diskoteka Festival.

Ciao Festival, la Muzeul Satului Bănăţean

Timişorenii nu vor rămâne însă fără un festival retro. A fost pus la cale un festival mai micuţ, care se va desfăşura la Muzeul Satului Bănăţean, unde vor putea intra aproximativ 5.000 de spectatori pe zi. Ciao Festival se va desfăşura în perioada 27, 28 şi 29 mai. Vor fi trei zile de distracţie, cu patru scene, iar pe lângă muzica live cu invitaţi de legendă, va exista şi câte o scenă pentru muzica românească, muzică şi evenimente pentru copii şi pentru muzică populară şi etno. O a cincea locaţie de la Ciao Festival va fi în Clubul Vineri 15, unde se vor ţine petrecerile de după miezul nopţii.

Organizatorii au prezentat la Timişoara conceptul Ciao Festival FOTO Ş.Both

„Parte din staful Diskoteka Festival se va ocupa de Ciao Festival, care va avea şi această componentă retro, dar ne-am dat seama că un festival trebuie să se adreseze întregii familii. Pentru că suntem foarte aproape de Ziua Copilului, deschidem festivalul şi pentru ei. Vom numeroase activităţi pentru ei încă din prima zi, cu paradă, cu personaje, păpuşi uriaşe şi va exista o scenă, Princhindel, dedicată numai copiilor. Apoi, va mai fi o scenă de folclor. Vom aduce ansambluri folclorice din întreaga ţară, care vor avea la dispoziţie scena Datina”, a declarat Victor Mihalache, directorul Ciao Festival.

Kaoma vine cu „Lambada” la Timişoara

Scena principală din Muzeul Satului Bănăţean este pentru artiştii internaţionali, ambasadorii muzicii anilor 89-90. Organizatorii au semnat deja toate contractele cu artiştii, însă numele lor vor fi făcute publice de abia în luna aprilie. A fost anunţ un singur numle: trupa franco-braziliană Kaoma, formată în 1988, care a rămas în istorie cu faimosul hit „Lambada”.

„Pentru că tot vom avea sute de dansatori din întreaga ţară, vom face un moment deosebit. Toţi aceşti dansatori vor transforma piesa într-o horă românească, cântată live de Kaoma. Este una dintre surprize, dar vom avea foarte multe momente de acestea. Vom avea artişti pe care îi ştie fiecare tânăr născut un pic mai de mult, dar şi tânăra generaţie. Este un line-up interesant, nu vor fi dezamăgiţi fanii. Mai pregătim ceva, încă nu semnat contractul, va fi ceva nemaivăzut. Este vorba de cineva foarte îndrăgit, care nu a fost niciodată în România”, a mai spus Victor Mihalache.

Din păcate, vocalista trupei Kaoma din prima perioadă, Loalwa Braz a murit în 2017. Cadavrul ei a fost găsit de poliţişti într-o maşină arsă, pe un drum aflat la 73 de kilometri de Rio de Janiero. Potrivit investigaţiilor, Braz a fost ucisă.

Povestea festivalului din 2019

În 2019, la Diskotea Festival din Timişoara au concertat nume precum Thomas Anders (Modern Talking), Ace of Bace, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M, Ricchi e Poveri, East 17, Admiral C4C, Alexia, Snap, C-Block, La Bouche sau Baccara.





Ediţia a doua urma să aibă loc în luna septembrie 2020, însă a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. La acea oră erau confirmate nume precum DJ Bobo, Technotronic, Londonbeat, Snap, No Mercy, Savage, Mauro, Ice MC, Capella, Las Ketchup, System in Blue, Gina T, Double You, Rozalla, Urban Cookie Collective, Black Box, dar lista era încă deschisă şi pentru alte vedete.

În 2021, nici nu s-a mai programat festivalul, însă organizatorii au promis că vor reveni la Timişoara atunci când acest lucru se va putea.

