Cum vrea să profite Otelec de deschiderea frontierei cu Serbia pentru vapoare şi biciclete. Fac un muzeu, urmează construirea unui port

Reluarea navigaţiei pe Bega, pista de biciclete de pe digul canalului, deschiderea graniţei pentru vapoare şi biciclete între România şi Serbia înseamnă o speranţă de mai bine pentru comuna Otelec. Locuitorii din apropierea frontierei ar putea să profite din plin de turişti, de vizitatori, care altfel n-ar prea ajunge pe la ei, ţinând cont că sunt izolaţi lângă linia care separă România şi Serbia. Şi deja se lucrează. Un prim pas este transformarea vechi şcoli din Otelec într-un muzeu şi centru cultural. Clădirea, cea mai veche din localitate, aparţine Bisericii Romano-Catolice. În loc să o vândă, parohia a preferat să o lase comuităţii.

“Clădirea a fost construită la începutul secolului al XIX-lea. Iniţial a funcţionat ca şcoală şi casă de rugăciuni, fiind în centrul localităţii. Încă nu era construită biserica. Este şi cea mai înaltă clădire din pământ bătut din localitate, dar e şi cea mai veche clădire din comună care a rămas în forma sa actuală. Celelalte au fost demolate, reconstruite, dar asta îşi păstrează formele de odinioară. Până în 1885 a avut dublă funcţiune, şcoală şi casă de rugăciune. După construcţia bisericii a rămas doar şcoală. Prin anii 1960 s-a construit noul corp al şcolii, iar aici au rămas doar clasele 1-4, până în 2007 când a intrat din nou în propritatea parohiei”, a declarat sculptorul Geza Molnar, administratorul clădirii.

Multe case s-au prăbuşit la inundaţiile din 2005

Satul a fost grav afectat la inundaţiile din primăvara anului 2005, când s-a rupt digul de pe râul Timiş, aflat la circa 15 kilometri distanţă. Peste 200 de case au fost fie grav afectate fie s-au prăbuşit, astfel că multe obiecte vechi s-au pierdut. Cu toate astea, există destulă marfă pentru muzeu.

“Fiind pasionat de tradiţii locale, de etnografie primul gând a fost să înfiinţez un muzeu comunal. După ce am primit clădirea, m-am urcat în pod unde am descoperit vechile bănci pe care am stat şi eu. Primul plan a fost ca după renovarea unei încăperi să cobor din pod acele bănci şi să le restaurez. Am amenajat o clasă de şcoală veche, avem chiar şi catedra şi tabla din acele vremuri. Expoziţii vor fi tot anul, dar le vom schimba tematica pentru a putea atrage oamenii. Am avut noroc la inundaţii, casa noastră nu a fost afectată, mi-au rămas foarte multe obiecte de la bunici. Dar când oamenii au aflat ce se va face aici şi-au adus obiectele aici. Cei care s-au mutat la oraş înainte de inundaţii au luat cu ei şi fotografii vechi. Am reuşit să strâng de la ei câteva sute”, a mai spus Geza Molnar.