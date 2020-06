Cum s-a văzut din România racheta celor de la SpaceX. Mai întâi apare ISS-ul, după care la opt minute şi capsula Dragon

O lume întreagă a stat, sâmbătă, cu ochii aţintiţi spre transmisiunile live ale lansării rachetei celor de la SpaceX, cu cei doi astronauţi spre Staţia Spaţioală Internaţională (ISS). Misiunea, realizată de compania lui Elon Musk, împreună cu Boeing, este practic momentul istoric care poate deschide drumul către turismul în spaţiu. Şi pasionaţii de aeronautică, de ştiinţă şi cosmos din România au urmărit evenimentul din Florida.

Deşi puţini pot crede acest lucru, capsula Dragon s-a văzut şi de pe teritorul ţării noastre. Elisabeta Petreacu, de la Observatorul Astronomic din Bucureşti, a înregistrat cu o cameră profesionistă momentul în care ISS şi capsula Dragon au trecut deasupra ţării noastre.



“Ne-am uitat şi noi la vremea din Florida şi eram sigur că racheta va fi lansată pe orbită. Nu mă aşteptam să prin imagini. Din calculul pe care noi îl aveam, ştiam că Dragon va trece deasupra României, pentru puţin timp. La 26 de minute după lansare, s-a văzut o luminiţă de slabă strălucire. În imagini, mai întâi se vede ISS-ul, după care la opt minute apare şi capsula. Cu ochiul liber s-a văzut doar două-trei secunde. Înregistrarea am făcut-o cu o cameră dedicată pentru imagini planetare, iar eu am folosit obiectiv fisheye. Am pus aparatul pe un trepied şi am încercat să prind cât mai mult din cer, pentru că nu ştiam sigur pe unde va trece”, a povestit Elisabeta Petreacu, care s-a apucat de astronomie în urmă cu şapte ani.Elisabeta a împărtăşit înregistrarea pe blogul ei.