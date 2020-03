VIDEO Cum s-a făcut de râs şefa DSP Timiş după primul caz de coronavirus: „E o ruşine. Competenţa ei, mult sub nivelul funcţiei“

Înregistrarea din timpul conferinţei de presă susţinută vineri, 28 februarie, după apariţia primului caz de infecţie cu coronavirus de la Timişoara o arată pe şefa Direcţiei de Sănătate publică încurcându-se în explicaţii. În cadrul conferinţei de presă, Cornelia Malac a încercat de mai multe ori să finalizeze o frază, dar s-a blocat, nemaştiind ce să spună.

La un moment dat, prefectul de Timiş se oferă să furnizeze informaţiile necesare, dar Cornelia Malac insistă cu obstinenţă să-şi termine discursul, susţinând că s-a blocat pentru că o deranjează luminile camerelor. Cu o privire pierdută, şefa DSP reueşte să îşi spună discursul, dar se blochează din nou, punând blocajul pe seama oboselii acumulate în ultimele două săptămâni.





„Eu pot să vă spun că mi-am făcut datoria în toată această perioadă, tocmai pentru a lua toate măsurile de prevenire şi combatere a infecţiilor cu coronavirus. Faptul că am fost obosită nu afectează activitatea şi toate măsurile pe care le-am dispus în judeţul Timiş. Consider că faptele contează, nu vorbele. A fost vineri seara şi am fost după două săptămâni în care lucrăm non-stop. Sigur, a intervenit şi oboseala. Oricum, mi-am revenit imediat şi după aceea am organizat conferinţe de presă, după cum ştiţi. În următoarele trei zile am avut conferinţă de presă în fiecare zi”, a declarat ulterior Cornelia Malac pentru „Adevărul”.

„Este o ruşine pentru noi”

Un psiholog consultat de „Adevărul” a explicat că blocajul Corneliei Malac poate fi pus pe seama oboselii şi a emoţiilor. „Gândiţi-vă că dacă încerca să ofere o explicaţie oficială şi avea mai mulţi ochi aţintiţi asupra dumneaei este o presiune pe care o resimt absolut toate persoanele care au o tangenţă mai mare cu subiectul. Este posibil să apară un blocaj”, a declarat specialistul.

Preşedintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, este mult mai radical şi pune prestaţia Corneliei Malac pe seama incompetenţei.

„Din punctul meu de vedere este o ruşine pentru noi, pentru Timişoara. Eu, ca timişorean, mă simt foarte prost. Astea sunt situaţiile care rezultă în urma unor promovări pe alte criterii decât cele profesionale. Pot să înţeleg promovarea pe bază de pile, pe bază politică, dar nu pot să înţeleg coborârea standardului de recrutare la un asemenea nivel cum a fost în acest caz. Cum ar fi fost dacă ar fi fost impactul pe jumătate cât este impactul din Italia sau China? Nu există niciun fel de justificare. Este o persoană depăşită cu mult. Competenţa ei este cu mult sub nivelul funcţiei pe care o ocupă. E jalnic. Doamne fereşte să vină coronavirusul adevărat”, a declarat Radu Nicosevici.

Şefa DSP, ajunsă pe funcţie cu sprijinul PSD

Cornelia Malac, care este soţia preşedintelui Asociaţiei Judeţene de Fotbal Timiş, Romeo Malac şi cumnata primarului PSD din Dumbrăviţa, Victor Malac, a ajuns prima dată pe funcţia de şef al Direcţiei de Sănătate Publică în 2015, când a fost numită interimar, după ce a ocupat înainte funcţia de director economic. Cornelia Malac a ocupat funcţia de director interimar al DSP până în 2017, când a fost schimbată. A revenit, însă, pe funcţie în 2018, fiind numită director al DSP de Sorina Pintea.

În noiembrie 2019, după ce trei persoane care locuiau în acelaşi bloc au murit în urma unei deratizări, şefa DSP a oferit într-o conferinţă de presă explicaţii care i-a nemulţumit pe superiorii săi de la Bucureşti. Venită de la Bucureşti la Timişoara, directorul Inspecţiei Sanitare de Stat, Maria Mioara Comana, a umilit-o pe Cornelia Malac în faţa presei. „Du-te, du-te la maşină”, i-a spus Maria Mioara Comana Corneliei Malac.







Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat că nu ştie dacă şefa DSP a ajuns pe funcţie cu sprijinul PSD, dar şi dacă s-ar fi întâmplat asta, odată cu venirea la guvernare a PNL, PSD nu mai are nicio responsabilitate. „Noi nu mai suntem de câteva luni la guvernare. Indiferent de susţinerea noastră, nu cred că putea cineva rămâne pe funcţie cu susţinerea noastră. Ca principiu, orice om care ocupă o funcţie nu poate fi catalogat ca un om susţinut de PSD. Toţi cei care sunt în funcţii, sunt oameni susţinuţi de PNL”, a declarat Simonis.