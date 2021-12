Cum se ţine istoria aproape. Harta interactivă care aduce zilele Revoluţiei din Timişoara mai aproape de tineri

Am spune că mijlocul lunii decembrie este perioada în care românii îşi aduc aminte de revoluţia anticomunistă din 1989. Sunt zile în care se vorbeşte din nou de evenimentele de acum 32 de ani, de la Timişoara, care au dus la căderea regimului Ceauşescu. În realitate, lumea a început să uite. Mulţi dintre cei care au participat la mişcările de stradă încep să moară.





Anul acesta, doi lideri marcanţi ai Revoluţiei de la Timişoara, Claudiu Iordache şi Ion Marcu, ne-au părăsit. Cei tineri nu se arată prea interesaţi de ce a fost atunci, cei aflaţi acum la şcoală învaţă foarte puţin despre evenimentele din Decembrie 1989, fiind efectiv un subiect secundar. Manualul de clasa a IV-a are doar două fraze la pagina 26 despre evenimentele cruciale din 1989. Revoluţia este abordată şi în clasele a VIII-a şi a XII-a, pe maximum o pagină din manual.

În aceste condiţii, era nevoie de ceva cu adevărat atrăgător, ceva care să ajungă uşor la cei tineri. Proiectul reMIND MAPPING 89 a fost realizat de un ONG timişorean specializat în hărţi interactive. Cu ajutorul elevilor, au lucrat mai bine de doi ani la Harta Revoluţiei, o aplicaţie interactivă cu date, fotografii, interviuri, o arhivă de memorie vie a momentului istoric Revoluţia Română din Decembrie 1989.





Până în prezent au fost implicaţi în activităţile proiectului peste 60 de liceeni, coordonaţi de un mic grup de specialişti.

Date, fotografii, interviuri

Arhiva se prezintă sub forma unei hărţi cu acces liber pe internet, pe adresa www.gistm.ro/revoluţie. Ea conţine date despre arestările din timpul evenimentelor de la Timişoara, fotografii, interviuri scrise şi interviuri video cu peste 50 de participanţi direcţi la Revoluţie în Timişoara, dar şi de la Bucureşti şi din alte oraşe din ţară.

Proiectul reMIND MAPPING 89 este un produs marca Asociaţia Comunitatea GIS din Timişoara, în colaborare cu Memorialul Revoluţiei din Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara şi susţinut de Centrul de Proiecte al Primăriei Timişoara, Şcoala de vară Astra din cadrul Festivalului de Film Râşnov şi Fundaţia Casa Paleologu.





Elevii învaţă cum se fac interviurile Sursa reMIND MAPPING 89



Coordonatorul principal al proiectului este Alina Satmari, lector universitar la Facultatea de Geografie a Universităţii de Vest din Timişoara.

„Am început acest proiect acum doi ani şi au fost implicaţi până acum peste 60 de elevi, cu vârste între 16 şi 18 ani. Iniţial au fost doar elevi din Timişoara, pentru că prima parte a proiectului a fost despre Timişoara, dar anul acesta am deschis proiectul şi către alte oraşe din ţară. Am vrut să fie făcut după o anumită logică, acea logică cronologică: ziua, ora, minutul când s-a ieşit în stradă. Apoi, am ajuns şi în alte oraşe. În final, am reuşit să realizăm arhiva cu liceeni din Bucureşti, Reşiţa, Petroşani şi Hunedoara. Arhiva e foarte diversă, am strâns acolo fotografii de la Revoluţie, prin amabilitatea a doi fotografi, care au participat la evenimentele de acum 32 de ani, Constantin Duma şi Tamaş Urban. S-au strâns peste 50 de ore de filmare brută, toate interviurile sunt editate şi puse în locul despre care vorbesc, se poate vedea în spaţiu şi în aplicaţia dedicată arestărilor. Am avut acces la dosarele celor arestaţi“, a declarat Alina Satmari.





Alina Satmari, coordonatorul principal al proiectului Sursa reMIND MAPPING 89



Scopul a fost educaţia. Copiii din proiect au venit cu mărturii impresionante, chiar dacă nu a fost un demers simplu. „Nu toţi oamenii au fost de acord să fie filmaţi. Unii au fost de acord doar cu interviuri audio. Noi am urmărit să înţelegem ce s-a întâmplat cu adevărat, nu să scoatem adevăruri nespuse la suprafaţă. Pentru elevi e o cale de a înţelege istoria, ce a însemnat Revoluţia“, a mai spus Alina Satmari.

Recuperarea istoriei ajută la clădirea viitorului

La mai bine de 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, deşi s-a vorbit şi scris aproape totul până acum, trecutul cel mai recent încă obsedează. „Neliniştea în rândurile românilor, deşi nemărturisită, este generală: pe de o parte, resentimentul victimelor, pe de altă parte, nostalgia generaţiilor mai vechi, la care se adaugă, din păcate, indiferenţa tinerilor. Proiectul reMIND MAPPING 89 – memoria omului şi memoria lumii încearcă să transforme indiferenţa tinerilor în implicare prin recuperarea memoriei, pentru că societatea nu-şi poate regăsi un minimum de consens atât timp cât nu se face lumină asupra istoriei recente a României“, a declarat Minel-Dorin Răduţi, de la webGIS.

„Participanţii la Revoluţie trec într-o altă lume“

După lansarea versiunii actualizate a hărţii interactive reMIND MAPPING 89, proiectul a ajuns şi la muzeul Memorialul Revoluţiei din Timişoara. În 10 decembrie a fost vernisată o expoziţie inspirată din materialele realizate anul acesta de tineri.





„Este un eveniment foarte important pentru noi. Iată că şi tinerii liceeni se apleacă spre istoria noastră recentă, sunt interesaţi să afle amănunte despre Revoluţia din 1989, se implică în această temă, cu atât mai mult cu cât intenţia Memorialului Revoluţiei este să ducă informaţia mai ales către tineri. Nu pot să fiu decât bucuros să văd că elevii sunt alături de noi. Nimic nu se imprimă în mintea omului mai mult şi mai uşor decât atunci când simte, când are nişte sentimente, îl trec nişte emoţii. Aceste tipuri de experienţe ne ajută să înţelegem noţiunea de cultură a memoriei. Mai uşor pot fi date mai departe aceste informaţii, mult mai multă lumea va fi interesată astfel de istoria României. Sper să putem să dezvoltăm acest proiect, atât cât se poate, pentru că iată, încet, participanţii la Revoluţie trec într-o altă lume. Aşa că fiecare zi contează. Trebuie să încercăm, iată, cu ajutorul tinerilor, să îmbogăţim această istorie orală“, a spus Gino Rado, directorul Memorialului Revoluţiei din Timişoara.

Gino Rado, preşedintele Memorialului Revoluţiei Sursa reMIND MAPPING 89



Burse pentru elevii sârguincioşi

Elevii participanţi în realizarea montajelor vor primi burse puse la dispoziţie de Fundaţia Casa Paleologu, unul dintre partenerii proiectului reMIND MAPPING 89.

„Fundaţia Casa Paleologu oferă burse integrale copiilor din acest proiect. Asta înseamnă că la cursurile organizate în perioada următoare de fundaţie, elevii au acces liber. Avem şi suportul comisiei naţionale UNESCO, în programul lor există unul dedicat memoriei lumii. România nu are nimic deocamdată în această arhivă UNESCO despre memorie, aşa că e important ca Timişoara să deschidă această uşă. Evident că acest proiect nu se putea desfăşura fără o finanţare, pentru că aveam nevoie de echipamente de filmare şi înregistrare, aşa că am obţinut banii de la Centrul de Proiecte al Primăriei Timişoara“, a mai declarat Alina Satmari, coordonatorul principal al proiectului.

„Am văzut trecutul ca pe o realitate, nu ca pe o poveste“

Liceenii au realizat toate interviurile din harta interactivă. Participarea lor în acest proiect le-a prilejuit întâlnirea nemijlocită cu oameni care le pot fi modele reale de eroism, demnitate, forţă spirituală, oameni care au strigat „Libertate!“ în Decembrie 1989.





Ce este adevărata libertate? Ca să răspundă la această întrebare, liceeni au realizat din interviuri filme documentare de scurtmetraj. „Cred că este un proiect care îi ajută pe elevi să îşi dezvolte capacităţile tehnice de filmare şi montare a unor videoclipuri, dar în acelaşi timp să asculte poveştile altor persoane, descoperind istoria într-o manieră inedită“, a afirmat Roxana Puţan, unul dintre profesorii coordonatori.

Elevii au primit sfaturi de la Irina Margareta Nistor Sursa reMIND MAPPING 89



Important şi impresionant e modul în care elevii reuşesc să aducă la lumină, prin povestea pe care o spun, cel mai preţios bun al omului: sufletul.





Iată ce spun câţiva dintre cei care au participat la realizarea hărţii. „Le mulţumesc acestor persoane care şi-au împărtăşit pentru noi experienţele din comunism şi din Revoluţie”, a declarat Kristina Sofran. „Toată această experienţă o consider ca fiind o dată în viaţă. Nu ştiu când sau unde altundeva aş fi avut posibilitatea să întâlnesc aşa persoane minunate, referindu-mă atât la cele din faţa obiectivului camerei de filmat, cât şi la cele din spatele montajelor. Prin aceste minunate poveşti revoluţionare nemuritoare am reuşit şi noi, la rândul nostru, să clădim propriile noastre poveşti, împreună“, a spus şi Teodora Zmeu.

Un prim pas spre a deveni reporter

Proiectul reMIND MAPPING 89 poate fi descris într-un singur cuvânt: inedit. Iar posibilitatea elevilor de a sta de vorbă cu cei care au participat la Revoluţie a reprezentat o experienţă de neuitat.





„Pentru prima oară în viaţa mea am realizat cât de puţin ştiu, de fapt. E adevărat, suntem înconjuraţi de informaţie. E atât de multă, încât nu ştii ce este adevărat şi ce nu. Aveam o vagă idee despre cele întâmplate în ’89, dar să le auzi, să le priveşti înfiripându-se şi potrivindu-se în puzzle-ul istoriei chiar din gurile revoluţionarilor este cu totul altceva. Totul are altă greutate. Devine, dintr-odată, real. Toţi am auzit de Revoluţie. Din fericire, noi n-am trăit-o. reMIND MAPPING 89 m-a ajutat să realizez că revoluţionarii sunt, în primul rând, oameni. Şi astfel am reuşit să văd trecutul ca pe o realitate, nu ca pe o poveste“, a spus Bianca Ionescu.





Expoziţia de la Memorialul Revoluţiei Sursa reMIND MAPPING 89







Proiectul a însemnat pentru liceeni descoperirea unor oameni minunaţi, cu experienţe şi amintiri speciale. „Am învăţat ce înseamnă comunicarea, am avut ocazia să descopăr poveştile unor oameni care au trăit Revoluţia în direct şi am făcut un prim pas spre a descoperi ce înseamnă a fi un mic reporter“, a adăugat Cosmina Hurmuz. „A fost primul meu proiect de proporţii! Mulţumesc din suflet pentru şansa de a face parte din echipă şi pentru şansa unui context atât de minunat prin care am cunoscut adevăraţi eroi! Mai ales eroi necunoscuţi, mai speciali după mine, de parcă mărturisirea lor va rămâne micul nostru secret sacru“, a completat Livia Almăşan.

Tinerii au participat la Noaptea Cercetătorilor de la Universitatea de Vest Sursa reMIND MAPPING 89

„În primul rând, am observat că la Revoluţie oamenii au fost uniţi. Pentru că un popor neunit, divizat, nu va putea să existe prea mult timp. Din ’89 nu a mai existat această unitate. Pentru a schimba o societate, trebuie să fim uniţi. Oamenii nu vor să-şi amintească prea mult despre Revoluţie, pentru că încă au mai rămas lucruri de schimbat, chiar dacă au trecut mai mult de 30 de ani“, a spus Paul Ciobotaru.



Sursa reMIND MAPPING 89