Cum a ajuns la închisoare una dintre cele mai bogate femei de afaceri din Banat: „Habar n-am avut că erau ţigani“

Patroană a primului lanţ de farmacii din Timişoara, Farmaciile Vlad, proprietară a mai multor pensiuni şi imobile din Timişoara, dar şi om politic, fiind chiar candidat la Primăria Timişoara în anul 2012, Rodica Vlad a fost condamnată luni, 19 octombrie 2020, la doi ani şi patru luni de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală şi aderare la un grup organizat.

Concret, Rodica Vlad, condamnată iniţial la cinci ani de închisoare, a fost trimisă în judecată în anul 2013, fiind acuzată că prin firmele pe care le deţine a făcut afaceri cu firmele fantomă deţinute de un clan de romi din Strehaia.

Practic, pentru a-şi reduce profitul, Rodica Vlad a „umflat” cheltuielile, cumpărând fictive materiale de construcţii de la firmele fantomă deţinute de romii din Strehaia. Prejudiciul calculate în cazul Rodicăi Vlad este de 600.000 de lei.

A fost avertizată că riscă să ajungă la puşcărie

Unul dintre patronii „fabricii” de facturi fictive a declarat cu ocazia anchetei că nu ştie în ce context a cunoscut-o pe Rodica Vlad, dar a recunoscut că i-a vândut facturi.

„Şi acesteia i-am dat facturi fiscale fictive având ca obiect diverse materiale de construcţii pe care însă nu le-am livrat niciodată. Menţionez că la biroul acesteia mergeam atât eu, cât şi C.S.V., iar banii reprezentând contravaloarea facturilor fictive erau viraţi prin intermediul băncilor după care erau retraşi şi înapoiaţi numitei Vlad Rodica. Pentru acest serviciu, noi primeam un comision, fie la emiterea facturii, fie mai târziu, aceasta având şi în momentul de faţă să ne dea 8.000 lei”, a declarat unii dintre membrii clanului din Strehaia.

Dosarul în care Rodica Vlad a fost condamnată la închisoare mai scoate la iveală că, la un moment dat, înainte ca „mascaţii” să îi spargă uşa, Rodica Vlad a fost avertizată de un binevoitor că riscă să meargă la închisoare.

DOMN: Rodica, eu vreau să-ţi dau un sfat prietenesc.

Vlad Rodica: Da?

DOMN: Tu ştii că eu ţin la tine. Dacă ai avut ceva făcut cu ăia pe-acolo, calculează-ţi cât a fost de dat, plăteşte-i repede ca să scapi de... de necazuri, de Popa Şapcă şi altele. Că chiar dacă se întâmplă să nu te ducă acolo... că-i ... Doamne fereşte să ajungi unde...!

Vlad Rodica: Bine, mă. Dar am avut .. Ei erau societate! Erau societate!

DOMN: Nu ştiu, Rodica. Eu nu ştiu. Dar eu te sfătuiesc... dacă ai ceva şi n-ai plătit ceva dări, dă-le-n p... mamii lor! Plăteşte-le! Că nu te condamnă. Decât să te condamne, să stai... şi o lună să stai acolo, e... e cumplit!

Vlad Rodica: Groaznic! Groaznic! Groaznic!

DOMN: Deci cu cea mai bună intenţie îţi dau sfatu’ ăsta! Tu ştii ce-ai făcut, eu nu ştiu, nu te întreb mai mult că nu mă interesează.

Vlad Rodica: Nu ştiu nici eu. Trebuie să vadă cineva şi să se uite. Pe mine... pe mine m-au luat în chestia asta fără să ştiu! Deci, ăştia au ajuns la mine că tatăl lor era bolnav de cancer! Habar n-am avut că erau ţigani! Deci, de-acolo şi până la discreditare şi fără nici un fel de control... distanţa a fost extraordinar de mare!

DOMN: Da.

Vlad Rodica: Deci, a fost o chestie spectaculoasă! Nu mi se pare normal să se întâmple aşa ceva!

DOMN: Rodica! Nu ştiu. Nu ştiu. Nu ştiu. Nu ştiu. Dar... dar repet: Dacă ai luat de la ăia ceva şi îi ceva în care eşti, du-te, strânge-ţi...!

Vlad Rodica: Trebuie să mă uit! Că nu ştiu! Nu ştiu! Eu am luat... Tu ştii bine că eu construiesc, am construit tot timpu’! Am luat materiale de unde mi-o convenit şi mie, unde a fost mai... unde m-au aşteptat cu banii, unde m-au ... unde m-au îngăduit cu o grămadă de lucruri! Deci, nu ştiu! Trebuie să văd!

DOMN: Nu ştiu. Vezi, Rodica! Vezi! Rodica, vezi care sunt alea şi uite... eu am tras concluzia asta că i-am văzut pe ăia cu fotbalu’. Gică Popescu, cum a fost aia, s-a dus şi a depus banii şi i-a dat cu suspendare. Dracu’! Măcar nu stă la puşcărie! Restu’ ai văzut? C____, ăia... au câte cinci ani, câte... Nu te juca să stai...!

DOMN: Chiar dacă-ţi reţin ceva, măcar să nu te ducă la Popa Şapcă sau la asta... ! Uite, G.I... O ştii pe G. I., aia care o fost directoare la Finanţe, Ştii?

Vlad Rodica: Da. Cum să n-o ştiu?

DOMN: Na! Îi la Arad în penitenciar şi calvar! Ştii ce? Merge cumnată-mea, se duce pe la ea... singura... Îi calvar ce-i acolo! Ştii? Calvar! Calvar!

Vlad Rodica: Da’ eu nici nu vreau să mă gândesc! Te rog să mă crezi. Eu am fost genu’ de om care... tu ştii bine că eu am lucrat numai pe facturi, la mine nu există altceva! Singurele lucruri pe care le-am avut în afara profesiei au fost ... pe care nu pot să le controlez, eu nu pot să ştiu ce-i cu datele fiecărui agent comercial că nu eu le-am dat ştampila şi facturieru’ în mână! Alţii le-au dat-o! Înţelegi? Dar o să văd...

DOMN: Mă, nu ştiu. Deci, tu fă-ţi...

Vlad Rodica: Tot ce am... la fiecare punct de lucru.

DOMN: Stai cu picioarele în apă rece, pune-o şi pe contabilă, şi fă-ţi alea, şi sfatu’ meu ăsta este!

Judecătorii care au condamnat-o pe Rodica Vlad la închisoare au arătat că bunurile aşa-zis achiziţionate de la firmele din Strehaia nu au fost livrate către firmele beneficiare, acestea din urmă neprezentând inspectorilor documente care să ateste recepţionare/intrarea în gestiune a bunurilor, nici acte care să ateste lăsarea bunurilor în custodie.

„Faptul că inculpata Vlad Rodica a aderat cu bună ştiinţă la grupul infracţional organizat din Strehaia cu scopul de a săvârşi infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani rezultă şi din împrejurarea că, deşi fusese avertizată pe căi legale despre activitatea „necurată” a uneia dintre firmele din Strehaia, ea a continuat să „lucreze” cu acea firmă”, se mai arată în sentinţa Tribunalului Mehedinţi, unde a fost pronunţată prima sentinţă din dosarul în care a fost judecată Rodica Vlad.