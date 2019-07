Criminalul din Făget, un tip extrem de violent, cu multe victime la activ: „A sărit la mine şi m-a lovit cu piciorele. Mi-a dat un picior de mi-a rupt nasul“

Incidentul povestit de victima lui Boldea a avut loc în 2017 într-un restaurant, unde agresorul era angajat. Tânărul bătut de criminal atunci se află acum în Germania. Spune că din această dimineaţă îl sună prietenii, de acasă, să-i povestească ce a făcut Boldea.

“Sincer nici nu-mi mai aduc aminte de la ce a pornit conflictul dintre noi. Era băut şi nu a vrut să mă servească. Şi de aici ne-am luat. M-a bătut de am stat mai mult de o săptămână în spital la Timişoara. A sărit la mine şi m-a lovit cu piciorele. Mi-a dat un picior de mi-a rupt nasul. Am avut ruptură nazală şi sinusurile distruse”, spune Sergiu Icobescu, tânărul bătut în urmă cu doi ani de Boldea.

În urma incidentului, Icobescu a făcut plângere împotriva lui Boldea, care a fost condamnat la plata unei amenzi penale, daune morale şi plata cheltuielilor cu spitalizarea

“În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. si art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a C.pen. si art. 76 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul BOLDEA IONEL, la pedeapsa de 2400 lei amendă penală (120 zile-amendă x 20 lei) pentru săvârsirea infracriunii de lovire sau alte violente. În baza art. 66 alin. 1 lit. a si b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării următoarelor drepturi pe o perioadă de un an: dreptul de a fi ales în autoritătile publice sau în orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autoritătii de stat. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 19, art. 20 si art. 25 C.proc.pen. si art. 1349, 1357, 1381 si urm. Cod civil, admite în parte actiunea civilă formulată de partea civilă Icobescu Sergiu-Petrişor si obligă inculpatul Boldea Ionel la plata sumei de 1500 lei cu titlu de daune morale, către partea civilă, respingând în rest pretentiile civile ca neîntemeiate. În temeiul art. 397 alin. 1 raportat la art. 19, art. 20 si art. 25 C.proc.pen. si art. 1349, 1357, 1381 si urm. C.civ. si art. 320 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, republicată, admite actiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara si obligă inculpatul Boldea Ionel la plata, către partea civilă, a sumei de 2114,950 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de spitalizare pentru persoana vătămată Icobescu Sergiu-Petrisor. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 550 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronuntată în sedinta publică din 30.03.2017”, se arată în sentinţa dată de Judecătoria Făget.

Victima lui Boldea spune că acesta nu a plătit nici în până în prezent amenda daunele. “Degeaba a fost amendat. Practic nu a păţit nimic. A declarat că nu are niciun venit şi nu are din ce să plătească. Unde a mai lucrat nu a fost angajat, că i-ar fi pus proprire pe salariu. Am înţeles că în ultimul timp se droga destul de mult. Era cunoscut în zonă că era violent. A mai avut şi alte incidente, în care a bătut nişte tineri, tot în parc. Pe mine m-a tot căutat pe perioada procesului să ne împăcăm, dar eu nu am vrut. Vorbea prin oraş că, după ce o să ne împăcăm, mă prinde şi mă bate din nou”, a mai spus Icobescu.

