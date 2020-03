Concept revoluţionar în stomatologie, inventat de un grup de medici din Timişoara

Doctorii Emanuel Bratu, Emanuel Andriţoi şi Ioan Borşanu au folosit senzorul digital de la Tekscan (senzor ce stă la baza majorităţii aparatelor de măsurat forţe), care a fost adaptat şi calibrat pentru măsurarea forţelor interarcadice în diferite mişcări masticatorii.



Conceptul dezvoltat este unic la nivel mondial şi ajută doctorii în rezolvarea cazurilor complexe.

“E o premieră ca şi concept de utilizare a unor material dentare în funcţie de ce spune anatomia umană. Fiecare om este diferit şi fiecare dintre noi are o anumită forţă masticatorie şi o anumită anatomie a articulaţiei temporo mandibulare. În momentul în care ne stau la dispoziţie foarte multe materiale, medicul este pus în faţa unor alegeri pe care le face de multe ori fie pe criterii estetice, fie pe criterii financiare. De multe ori, lucrările nu rezistau în timp. Şi atunci am spus, hai să găsim din punct de vedere biomecanic o soluţie. Am găsit materialele şi ulterior a trebuit să dezvoltăm o metodă prin care să le verificăm. Am făcut acest lucru împreună cu Institutul Politehnic din Timişoara, le-am verificat prima dată in vitro. După care a urmat provocarea, cum să transformăm ce am văzut acolo, pe nişte modele, în gura pacienţilor. Am găsit nişte senzori de măsurare a forţelor ce pot fi utilizaţi în gura pacientului. Acuma putem să măsurăm forţa de masticaţie fie înainte de a începe tratamentul, fie dacă pacientul nu mai are niciun dinte şi primeşte nişte implanturi şi o lucrare provizorie, urmând ca lucrarea finală să fie făcută dintr-un material în funcţie de ceea ce am văzut noi pe lucrarea provizorie. Cam asta e conceptual. Putem să luăm decizia de alegere a materialului în funcţie de forţa de masticaţie a pacientului”, a spus doctorul Emanuel Bratu, unul dintre medicii care au contruit la descoperirea acestui concept.

Acest concept se utilizează doar în clinica doctorului Bratu din Timişoara. Urmează să fie publicat un articol într-o revistă de specialitate, pentru a putea fi promovat la nivel internaţional.