Colajul prin care un senator PSD încearcă să legitimeze intervenţia brutală a Jandarmeriei la protestul diasporei: „Aşa procedează poliţia la un miting violent“

Senatorul PSD de Timiş Eugen Dogariu a postat pe pagina sa de Facebook un colaj cu modul de intervenţie a forţelor de ordine din Germania, Spania, Anglia şi România. Din imaginile postate de senatorul PSD se poate vedea cum în Anglia, Germania sau Spania forţele de ordine intervin în forţă. În fotografia care simbolizează România apare femeia jandarm bătută de un grup de huligani. „În UE aşa procedează Poliţia la un miting violent”, este mesajul care însoţeşte fotografiile.

Senatorul a fost taxat la secţiunea de comentarii, mulţi oameni care îl apreciază pe Dogariu arătându-şi dezacordul faţă de mesajul său. „Ce bine ar fi daca ai putea sa compari si din alte puncte de vedere Romania cu tarile mai sus mentionate...si aici ma refer nivel de trai, conditii de igiena in spitale etc...si lista poate continua pana maine”, i-a scris Denis Dinu senatorului. „Eugen prea multi oameni din partidul tau nu merita a se chema oameni.Asocierea cu ei nu cred ca e deloc fericita mai ales ca nu cred ca tu ai ceva in comun cu ei.Daca nu crezi ca te poti disocia de ei, macar stai departe.E o rusine ce s-a intamplat si continua sa se intample”, i-a scris senatorului şi Aurora Murgea.



„Eugen, din minim respect pentru cei care au avut incredere in calitatea ta de om si te-au votat, ai fi putut sa te abtii de la o astfel de postare. Daca te identifici cu ceea ce se intampla acum in Guvernul, in Parlamentul Romaniei, risti sa ti se raspunda, pe masura obrazului gros, cu sute de alte poze/ situatii edificatoare despre dezastrul pe care l-ati creat. Sau poate ar fi trebuit sa incepi cu ceea ce ai facut tu personal, ca senator ales, pentru ca Romania sa ajunga la un nivel ca oricare dintre tarile mentionate in poza”, a comentat la postarea lui Eugen Dogariu şi Florentina Enasescu.



„De ce nu compari si comportamentul politicienilor pe care ii reprezinti cu cei din tarile pe care le arati. Cum crezi că ar proceda un politician doar suspectat de fapte penale si aflat în pozitii de demnitate publică? De onoare ati auzit?”, a scris şi Romulus Popescu. Eugen Dogariu nu a putut fi contactat pentru a explica mesajul pe care a vrut să îl transmită prin colajul de imagini postat pe pagina sa de Facebook.