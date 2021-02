Cine este şeful pieţelor din Timişoara, care îl persiflează din SUA pe primarul Fritz: „Naşul meu e milionar în America”

În urma incendiului care a distrus cea mai mare piaţă de flori din Timişoara, Piaţa 700, primarul Dominic Fritz i-a cerut Consiliului de Administraţie al Pieţe SA să îl demită pe Ionuţ Nasleu, unul dintre cei mai fideli oameni ai fostului primar Nicolae Robu. Aflat în concediu în Florida, unde deţine şi un apartament împreună cu sora sa, Nasleu a reacţionat numindu-l pe Dominic Fritz „prost”.

„Înţeleg că nu şi-ar dori nimic mai mult decât să intru în vulgara lor horă de complexaţi. După ce am cerut demiterea lui, Ionuţ Nasleu m-a sunat disperat aseară şi mi-a scris mesaje pline de injurii, unele repetate şi public. Degeaba”, a anunţat Dominic Fritz.

Cine este Ionuţ Nasleu

Ionuţ Nasleu a ajuns director la societatea care administrează pieţele din Timişoara Pieţe din postura de consilier personal al lui Nicolae Robu. Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi a două facultăţi din cadrul Spiru Haret (absolvite în paralel), fost ofiţer SRI, fost director al RATT, fost vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), fost senator, fost membru PRM, actual membru PNLNasleu a fost responsabil în Primăria Timişoara, înainte de a ajunge director la Pieţe, de Control Intern şi Antifraudă.

Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, Ionuţ Nasleu a câştigat în 2019, din postura de director al pieţelor, membru în Consiliul de Administraţie al Retim, consilier personal al lui Nicolae Robu aproximativ 12.000 de lei lunar.

În 2018, „Adevărul” scria cum a reuşit Ionuţ Nasleu, cu un venit de doar 2.000 de lei lunar şi datorii de 60.000 de euro să petreacă vacanţe de lux în Caraibe. Într-una din vacanţele din SUA, Nasleu a fost însoţit chiar de primarul Nicolae Robu. Contactat în 2018 de ziarul „Adevărul” şi întrebat cum a reuşit din venitul său modest să îşi permită o vacanţă în Caraibe, Nasleu a „dat vina” pe naşul său.



„Naşul meu din America mi-a plătit tot, dacă asta e întrebarea. Ştiu că aţi făcut nişte calcule la virgulă. Naşul meu e în America de ani de zile şi îmi plăteşte în fiecare an toate deplasările şi mă ţine la el vreo două săptămâni. În Guadalupe am fost tot cu naşul meu. Acum doi ani în Cancun. Naşul meu e milionar acolo (n.red. în America)”, declara, în 2018, Ionuţ Nasleu.

Consilierul personal al primarului Nicolae Robu a mai declarat că, în pofida veniturilor mici, are un nivel ridicat de trai pentru că îl ajută sora lui, care este director de spital, şi soţul acesteia, care este preot. „Sora mea nu are copii. E directoare de spital. Nu mai contează unde. Cumnatul meu e preot. Nu au copii. Suntem o familie care ne ajutăm. La noi în Banat familiile sunt foarte unite. Dacă se auzea…Dacă făceam vreo ilegalitate se auzea. Nu am făcut în viaţa mea nicio ilegalitate. Nu am făcut nicio afacere oneroasă. Sunt pe funcţii publice de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic”, mai spunea Nasleu în 2018.

Filmat conducând maşina unei firme cu care primăria avea contract

În 2016, când era deja angajat consilier personal al primarului Robu, Ionuţ Nasleu a fost surprins de Pressalert.ro conducând un BMW seria 7 aparţinând firmei de ecarisaj Danyflor, cu care Primăria Timişoara era, la vremea aceea, într-o relaţie contractuală. „Maşina asta era înmatriculată şi era în concesiune la mine înainte de a avea eu treabă cu Primăria Timişoara. (…) Da, o folosesc din când în când. Dacă ăsta e cel mai mare păcat al meu, da, sunt vinovat de asta. Dacă e cel mai mare păcat al meu într-o viaţă politică şi publică e ok”, declarat Nasleu în 2016, pentru Pressalert.ro.

Ulterior, Pressalert.ro a dezvăluit legăturile dintre Ionuţ Nasleu şi interlopul Lucian Boncu. Nasleu a fost fotografiat la chefuri alături de Boncu şi alţi interlopi din gruparea acestuia. „Din păcate sau din fericire, eu nu am pedigree, sunt copil de ţăran. Am prietenii de 20 de ani cu oameni care nu ştiam ce o să ajungă. Eu nu mă dezic de oameni. Am fost la zile de naştere. Faptul că îi ştiu, niciodată nu ştiu în ce sunt implicaţi. Nu mă interesează. N-am greşit cu nimic, am fost invitat. Tu, dacă ai prieteni din copilărie, ştii ce o să ajungă?”.

În cazul lui Nasleu, site-ul Pressalert.ro a mai dezvăluit că actualul şef al pieţelor s-a mutat în vila construită de un interlop într-un cartier nou, existând suspiciuni că terenurile din zonă au făcut obiectul unor „matrapazlâcuri” imobiliare. Pressaleret a arătat că accesul spre vila în care s-a mutat Nasleu a fost blocat cu o poartă, deşi drumul figurează în Planul Urbanistic Zonal ca drum public. În urma dezvăluirilor din presă, poarta a fost demontată, iar firma care a amplasat poarta ilegală pe drumul public a fost amendată cu 1.000 de lei.

„Este o vorbă mare, că Ionuţ are valoare“

În 2019, după ce a Nasleu a ajuns şef al pieţelor din Timişoara, Pressalert.ro a publicat o înregistrare din 2018 în care Ionuţ Nasleu, consilier al primarului Robu la vremea respectivă, cumpăra, cu euro, dedicaţii de la un manelist. După ce primeşte banii, cântăreţul începe să cânte „poţi să ai bani să-i cari cu roaba”. Manelisul spune apoi „de la domnul Ionuţ pentru Rany, Rany, Rany, special piesa care a cerut-o” şi începe să cânte „E o vorbă cum spun unii, Nu mor caii când vor câinii”. „Şi mai este o vorbă mare, că Ionuţ are valoare”, mai spune cântăreţul de manele. La chef a participat, alături de Nasleu, şi Cătălin Iapă, consilier al lui Nicolae Robu, ajuns între timp secretar de stat în Ministerul Dezvoltării.

