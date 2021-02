Cea mai carantinată localitate din ţară. Pe hârtie comuna este izolată, în realitate oamenii circulă liberi în Timişoara

Localitatea Dumbrăviţa din judeţul Timiş se află mai mult în izolare decât în libertate. Comuna de lângă Timişoara intră pentru a cincea oară în carantină. O situaţie aparte care i-a revoltat pe locuitori, în condiţiile în care majoritatea lor lucrează şi îşi desfăşoară diferite activităţi în Timişoara.



Localnicii din Dumbrăviţa, în fapt o extensie a Timişoarei, spun că nu văd rostul carantinării comunei, în condiţiile în care cei mai mulţi lucrează în Timişoara. Aceştia prezintă poliţiştilor şi jandarmilor declaraţiile şi se deplasează zilnic în afara localităţii de domiciliu.

În atare condiţii, carantina devine inutilă, pentru că oamenii pot duce virusul în comună din Timişoara.

La carantinarea din 23 ianuarie, primarul Horia Bugarin şi-a arătat nemulţumirea.

„Carantinarea izolată a Dumbrăviţei trebuie să înceteze! Este deja mai mult decât evident că decizia de carantinare a Dumbrăviţei nu dă rezultatele dorite. Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe decidenţi să nu fie prelungită carantinarea localităţii noastre.





Un alt aspect interesant, poliţie şi jandarmeirie există doar la intrarea şi ieşirea din Dumbrăviţa pe drumul principal, nu şi pe drumurile secundare, pe unde oamenii pot pleca liniştiţi la Timişoara sau în altă parte şi fără declaraţiile cerute de autorităţi.



În Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au votat împotriva prelungirii MAPN, MAI, Consiliul Judeţean şi Timişoara. Din păcate majoritatea formată din ceilalţi componenţi, reprezentanţi ai deconcentratelor, a votat pentru. Pentru că nu îi afectează şi nici nu îi interesează, iar noi avem de suferit”, a transmis Horia Bugarin.Un alt aspect interesant, poliţie şi jandarmeirie există doar la intrarea şi ieşirea din Dumbrăviţa pe drumul principal, nu şi pe drumurile secundare, pe unde oamenii pot pleca liniştiţi la Timişoara sau în altă parte şi fără declaraţiile cerute de autorităţi.

Cafeneaua lui Sorin Drăgoi stă închisă de mult timp



Situaţia actuală este descrisă şi de omul de afaceri Sorin Drăgoi, fostul candidat PNL la funcţia de primar.

„Astăzi intrăm cu localitatea noastră pentru a cincea oară în carantină! La ultima carantină rata de infectare cu care am intrat a fost mai mică decât cea cu care am ieşit din carantină. Măsuri bune! Mulţumim administraţiei locale pentru acest lucru făcut comunităţii. Mulţumim administraţie judeţene că face posibil ca judeţul nostru să rămână în zona roşie non stop. Nu de alta dar Banatu-i fruncea!

Între timp voi merge la firmă, voi face o şedinţă, voi privi în ochi angajaţii cărora le voi spune să meargă acasă, să stea în şomaj că totul va fi bine. Ei cu gândul la rate, la credite, la părinţi, la copii vor crede ce le spun.

Voi aştepta cuminte compensaţiile promise de guvern şi ajutorul acordat sectorului Horeca. Am numărul 17.000 şi ceva din totalul de 33.000 şi ceva. Mă voi uita la TV să văd cum mai arde vreun acoperiş sau se mai închid afaceri. Alte ţări au renunţat la toate măsurile şi au relaxat viaţa. Politica cu ale ei. Chiar va fi bine?

Dacă vreau să mănânc la restaurant merg la Arad sau la Deva. Sau la Szeged. Acolo pot! Beau cafeaua, închid localul şi merg să îmi scriu declaraţia, hârtie ce le-o voi arăta fugitiv jandarmilor de la ieşirea din localitate, îngheţaţi de frig, pentru a merge în Timişoara.

Şi uite aşa vor trece 14 zile...

Poate între timp reuşesc cu platforma neamului să prind vaccinul. Locuri în Timiş nu sunt! Cu gândul către ţări calde, soare şi relaxare vă salut cu drag. Nu ştiu dacă ne mai facem bine!”, a scris Sorin Drăgoi pe Facebook.