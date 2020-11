Ce opţiuni au românii pentru Crăciun şi Revelion în an pandemic. Ofertele tentante ale agenţiilor de turism

Suntem deja în perioada în care oamenii îşi fixează concediile pentru sărbătorile de iarnă, iar agenţiile de turism au început să-şi lanseze ofertele, atât interne cât şi externe. Aşa cum era de aşteptat, cele mai căutate destinaţii sunt cele din ţară, pentru că sunt şi cele mai sigure. Am făcut un tur al agenţiilor de turism, pentru a vedea ce noutăţi au pregătit pentru această iarnă.

„Am căutat destinaţii atractive. Oamenii întreabă, în general, dacă sunt măsuri de siguranţă în locurile pe care le propunem. Dar peste tot se respectă noile reguli. În ce priveşte pachetele externe, se întreabă dacă nu există riscul să se închidă o anumită ţară, dacă au nevoie de test COVID sau dacă la întoarcere nu trebuie să stea în carantină. De aceea, suntem în permanenţă în contact cuautorităţile şi cu partenerii din strănătate”, spune Marius Berca, directorul de marketing de la Chirstian Tour.

Tradiţie la Sovata FOTO Christian Tour



Una dintre cele mai interesante oferte ale agenţiei Christian Tour în străinătate este cea de la Balcic. Pachetul de cinci zile la un hotel de cinci stele costă 1.490 de lei de persoană. În fiecare seară există o cină tematică, plus prânzul din seara de Crăciun.

În ceea ce priveşte Revelionul 2021, există un pachet atractiv pentru Budapesta. „Turiştii vor putea vizita una dintre cele mai frumoase capitale europene. Sunt patru nopţi de cazare la un hotel de patru stele, costă 1.790 de lei de persoană. Mic dejun inclus, masa de Revelion inclusă, la fel şi turul Budapestei, croazieră pe Dunăre, o excursie la Vişegrad şi Szenendre”, a mai spus Marius Berca.

Pentru cei care vor să petreacă Revelionul în ţară, agenţia a pregătit un pachet la Sovata (patru nopţi, cu demipensiune şi cinăfestivă, la preşul de1.500 de lei de persoană), unul la Iaşi (patru nopţi, demipensiune, petrecerea de Revelion: 1.590 de lei), iar altul este în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, având aceleaşi coordonate ca cele din capitala Moldovei.

Zanzibar FOTO Alex Hreniuc



Agenţia Hello Holidays, specializată mai ales pe transportul cu autocarele, are pentru Crăciun oferte la Sibiu (patru zile, 769 de lei, Cazanele Dunării şi Herculane (cinci zile, de la 1.450 de lei), în Apuseni (şase zile, de la 1.160 de lei), în Maramureş (cinci zile, de la 920 de lei), Bucovina (cinci zile, 1.700 de lei).

„Pentru Revelion, avem două programe foarte frumoase în România, iar vedeta noastră externă este în Turcia, la Kusadasi. E un program pe care l-am avut şi anul trecut, când am plecat cu şase autocare pline. Am păstrat inclusiv tariful, cu toate că în aceste vremuri costurile au crescut. E de la 359 de euro, cazare la cinci stele, şapte nopţi cu ultra all-inclusive. Are şi vizite în Istanbul.Avem şi o ofertă de Revelion la Istanbul, cinci zile, de la 149 de euro de persoană”, a spus Denisa Oprea, director de marketing la Hello Holidays.Kusadasi FOTO Hello Holidays