Cazul fetei de 14 ani care a născut după ce a fost violată de propriul tată. Ce a făcut-o să vorbească după opt ani de tăcere

Daniel Lăcătuş, un bărbat din Bistriţa-Năsăud a fost arestat în urmă cu două săptămâni, la Timişoara, fiind acuzat că „în perioada toamna anului 2010 - luna noiembrie a anului 2014, inculpatul - tată al persoanei vătămate minore, născută în data de 28.11.1996, aflată în ocrotirea sa, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în timp ce se aflau în cele două locuinţe ale acestora din jud. Bistriţa-Năsăud, a întreţinut cu aceasta, în mod repetat, raporturi sexuale în urma cărora, în data de 14.05.2011, persoana vătămată minoră a născut un copil minor”.



Ancheta poliţiştilor din Timişoara, deschisă în anul 2018, a scos la iveală faptul că Lăcătuş a continuat să întreţină relaţii sexuale cu fiica sa, L.A.I., şi în perioada 2014-2017, după ce fiica sa a devenit majoră. Potrivit unor date intrate în posesia „Adevărul”, la 21 de ani tânăra a plecat cu concubinul său la Cluj-Napoca, iar apoi în Timişoara. Fetiţa născută din relaţia incestuoasă cu tatăl său a rămas în grija bărbatului care îi este şi tată şi bunic.



Plângerea depusă la Poliţie



În 2018, abia la opt ani de când a rămas însărcinată cu propriul tată, pentru că tatăl său o ameninţa că dacă nu se întoarce acasă o va omorî pe fiica lor, tânăra în vârstă acum de 24 de ani, mutată între timp în Timişoara cu concubinul său, a depus plângere la Poliţie. Ancheta poliţiştilor timişoreni avea să scoată la iveală că atunci când fata a născut, pentru că avea 14 ani, medicii au anunţat Poliţia Bistriţa - Năsăud. Poliţiştii de aici au închis, însă, dosarul constatând că „fapta a fost săvârşită de un autor care nu poate fi tras la răspundere penală deoarece nu a cunoscut vârsta reala a numitei, a avut acceptul acesteia pentru întreţinerea relaţiilor sexuale şi nu a exercitat violenţe sau constrângeri asupra ei”.



În urma anchetei de la Timişoara, în cadrul căreia s-a realizat şi un test AND care a confirmat mărturia victimei, dosarul de la Bistriţa-Năsăud a fost redeschis şi preluat de procurorii din Timişoara, care au obţinut şi arestarea lui Lăcătuş. Audiat în cadrul anchetei, bărbatul a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu fiica sa minoră încă de când fata avea 14 ani.



Lăcătuş a arătat că începând cu în anul 2010 a întreţinut primul raport sexual cu fiica sa în timp ce se aflau în Bistriţa şi, după mai multe astfel de raporturi sexuale, fiica sa a născut o fetiţă. Bărbatul a mai declarat că raporturile sexuale aveau loc la intervale de 3 săptămâni, o lună, 2 luni, 3 luni sau chiar o jumătate de an. Contrar declaraţiilor victimei, bărbatul a declarat că soţia sa, mama fetei, ştia încă din 2010 de relaţia dintre cei doi „fiind inclusiv surprinşi soţia sa în timp ce aveau contact sexual moment în care aceasta a exercitat acte de violenţă fizică asupra fiicei sale minore L.A.I.”. Lăcătuş a mai declarat că în anul 2015, când avea 19 ani, fiica sa a efectuat un avort la cerere, dar acela nu era copilul lui deoarece fiica sa întreţinea în acea perioadă relaţii sexuale şi cu altcineva.



Motivarea arestării



Judecătorii care au dispus arestarea lui Lăcătuş au arătat că măsura se impune pentru că „există pericolul ca inculpat să perpetueze în acest presupus comportament infracţional, având în vedere că există suspiciunea că nu conştientizează la acest moment gravitatea presupuselor sale infracţiuni, iar sub ocrotirea sa se mai află o minoră de 15 ani despre care inculpatul a arătat în declaraţia sa dată în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi că nu mai frecventează cursurile şcolare. Inculpatul nu prezintă la acest moment garanţii că poate exercita autoritatea părintească în interesul superior al minorilor pe care îi are sub ocrotire”.



„Inculpatul prezintă un pericol şi pentru stabilitatea emoţională şi psihică a persoanei vătămate, care a arătat în declaraţiile sale că inculpatul ar fi ameninţat-o pentru a se întoarce la locuinţa comună, folosindu-se de minora care a rezultat din relaţia incestuoasă. Prin urmare, necesitatea privării de libertate a inculpatului derivă şi din obligaţia statului de a asigura o protecţie efectivă a drepturilor persoanele cu privire la care există suspiciunea că au făcut obiectul unor abuzuri psihice şi fizice”, se mai arată în decizia de arestare a bărbatului din Bistriţa-Năsăud.