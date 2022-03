Cât de dispuşi sunt bătrânii să primească refugiaţi: „Am tăiat porci, am găini. Ce mâncăm noi le-aş da şi lor” VIDEO

Teoretic, aceasta ar putea fi o „afacere” din care ambele părţi ar avea de câştigat. Pe de o parte, bătrânilor rămaşi singuri li s-ar putea însenina zilele şi ar avea un ajutor pe lângă casă, iar pe de altă parte, o familie de refugiaţi ar putea găsi liniştea de care are atâta nevoie, plus posibilitatea de a lucra o grădină.

Primarul comunei timieşene Margina, Ionel Costa susţine că a primit o cerere din partea unei familii care ar vrea să primească refugiaţi din Ucraina.



„Am o solicitare de la o familie dispusă să primească doi adulţi şi unul-doi copii, să le dea mâncare,iar aceştia să-i mai ajute în gospodărie. Puţin e greu pentru că nu se pot înţelege. A doua reticenţă provine din faptul că oamenii în vârstă doresc ca cei ce vin să fie bine verificaţi, în special de Poliţie. Cazurile astea trebuie foarte bine discutate şi analizate. Când iei un om în casă el trebuie să fie cunoscut de autorităţi”, a a explicat primarul Ionel Costa.

„Sunt camerele goale. Copiii sunt plecaţi”

Doamna Maria locuieşte împreună cu soţul în satul timişean Iosifalău. Unul dintre copii este în Timişoara, doi sunt în Spania şi unul în Germania. Doamna Maria i-ar primi cu braţele deschise pe refugiaţi, fiind gata să le dea tot ce are mai bun. „Ferească Dumnezeu. Putem ajunge şi noi la aşa ceva. Aici e casa, nu e cine ştie ce, dar sunt camerele goale. Şi eu aş primi. Suntem doar eu şi soţul. Mulţam Lui Dumnezeu am şi ce să le dau de mâncare, am tăiat trei porci, am găini. Ce mâncăm noi, le-aş da şi lor”, a spus doamna Maria.

O altă bătrână din sat care locuieşte singură a mărturisit că nu poate primi refugiaţi pentru că „e greu, nu-s lemne, nu este mâncare”. „Dacă aduci pe cineva trebuie să poţi să îi asiguri căldură, mâncare”, a mărturisit femeia. „Ce să le oferim, că şi eu stau în chirie? De unde să le mai ofer”, a spus un bătrând in Topolovăţ.

La rândul său, o vecină a bărbatului a spus că nu are posibilitatea să primească refugiaţi pentru că are o familie mare, iar în fiecare week-end casa se umple.

