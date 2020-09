Candidat USR la Lugoj, prosper om de afaceri, este chiriaş la stat pentru 76 de lei lunar

Un candidat pentru Consiliul Local Lugoj a declarat venituri infime şi a beneficiat de locuinţă socială pentru o chirie de 76 de lei lunar, în timp ce deţinea şi conducea o firmă cu o cifră de afaceri de sute de mii, iar mai târziu de milioane de lei. E vorba de Ernest Vari, candidat pentru Consiliul Local Lugoj din partea USR.

Potrivit unui contract încheiat cu Meridian22, societate a Primăriei Lugoj prin care sunt închiriare locuinţele sociale din oraş, Ernsetin Vari a închiriat în 2014, pentru o perioadă de cinci ani, un apartament cu două camere pentru o chirie de 76 de lei/lună, declarând că are un venit lunar de 630 de lei.



În 2014, când a fost încheiat contractul (încheiat pe numele mamei în anii '80 şi transferat ulterior pe numele fiului), firma de transport deţinută şi condusă de Ernestin Vari avea o cifră de afaceri de 823.000 de lei şi raporta un profit de 53.000 de lei.

Firma de transport a lui Ernestin Vari a crescut constant, ajungând în 2017, an în care candidatul USR încă beneficia de contractul de închiriere pentru 76 de lei lunar, la o cifră de afaceri de trei milioane de lei şi un profit de 193.000 de lei.

Potrivit declaraţiei de avere depuse din postura de candidat, în 2019, firma de transporturi pe care o deţine i-a adus lui Ernestin Vari dividende de 200.000 de lei. Documentul mai arată că din 2018, Enrst Vari este proprietarul unei case pentru care a accesat şi un credit de de 455.000 de lei.

Din datele „Adevărul”, Ernestin Vari nu a renunţat, după achiziţia casei, la locuinţa socială. Dimpotrivă, a păstrat apartamentul şi a plătit chirie chiar şi în 2020, după expirarea contractului, în speranţa că va putea să cumpere apartamentul aflat la etajul patru al unui bloc din cartierul Micro IV.

„Contractul e din 1983. A fost pe mama mea. Noi am locuit la adresa aia până în 2018. Contractul este expirat. Contractul a fost trecut de pe mama mea pe numele meu, m-am căsătorit. Din anul 2018 nu mai locuim. Am făcut un credit imobiliar şi am cumpărat o casă”, a declarat Ernestin Vari pentru „Adevărul”.

Ernestin Vari a explicat motivul pentru care în 2014, la închirierea apartamentului, a declarat un venit de doar 630 de lei lunar. „Atunci aveam salariul minim pe economie. Nu mai ştiu dacă era 600 de lei că nu îmi amintesc. Atât aveam salariul pe cartea de muncă. Eu eram şofer şi eram propriul meu angajat. Lucram pe camionul meu propriu. În meseria asta se plăteşte salariul minim şi se plăteşte diurnă. Veniturile salariale nu sunt foarte mari. Firma avea la vremea respectivă datorii de ordinul sutelor de mii de lei. În momentul în care am reuşit să fac nişte bani am făcut un împrumut la o bancă şi mi-am luat credit imobiliar să cumpăr o casă. Eu nu mai locuiesc acolo din 2018, de la începutul anului”, a explicat Ernestin Vari.

Candidatul pentru Consiliul Local a explicat şi motivul pentru care a continuat să achite chirie pentru apartamentul închiriat de la primărie chiar şi după expirarea contractului de închiriere. „Noi am plătit în continuare. E uşor neclar şi pentru noi. Contractul nu s-a prelungit. Am încercat să îl cumpărăm de nenumărate ori, dar fiind pe Legea 112 nu a mers. Nu stă nimeni acolo. Apartamentul e complet utilat, noi l-am făcut pe banii noştri, am investit acolo o sumă enormă, fiind la etajul patru am reparat acoperişul şi a rămas toată chestiunea în aer. Nimeni nu a zis că nu îmi ia banii (n.r. pentru chirie, după expirarea contractului). Am avut mai multe tentative să îl cumpărăm, încă din 2002, când am trecut contractul de pe mama mea pe mine, dar cumva nu am ajuns nicăieri. Eu am locuit în acel apartament de la opt ani până la 43 de ani. Din cauza asta nu am putut să cedez aşa de uşor. În 2017 am construit un acoperiş nou, din banii mei, care a costat undeva la trei mii şi ceva de euro. Am schimbat tot, uşi, parchet, centrală. Nici nu vreau să mă gândesc câţi bani au intrat acolo. Nu pot renunţa până nu ştiu: se poate sau nu se poate (n.r. cumpăra)?”, a mai declarat Ernestin Vari.

