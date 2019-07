Barna, despre o competiţie cu Iohannis în turul doi al alegerilor prezidenţiale: „Va fi pentru prima dată când nu avem o bătălie între două personalităţi“

„Speranţa şi perspectiva de viitor este asociată în foarte măsură cu ceea ce înseamnă USR-PLUS. (…) Sunt convins că următorul primar al Timişoarei va fi un primar al alianţei USR-PLUS”, a declarat Dan Barna, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR Timiş. Întrebat, în contextul desemnării pentru a candida din partea USR la alegerile prezidenţiale, dacă se va baza pe electoratul PSD în cazul în care va ajunge împreună cu preşedintele Klaus Iohannis, Dan Barna a evitat un răspuns direct, vorbind despre cum ar trebui să fie campania din turul doi.

„Practic, va fi pentru prima dată de la Revoluţie în care nu va mai fi o bătălie între două cazemate care vor arunca cărămizi şi bulgări dintr-o parte în cealaltă, ci va fi o campanie pozitivă între două viziuni pentru România. Avem viziunea PNL şi ceea ce înseamnă PNL, iar de partea cealaltă viziunea USR – PLUS, perspectiva noastră fiind aceea de a tranforma România într-o ţară în care tinerii să vrea să rămână. Astăzi, jumătate din tineri îşi văd viitorul în afara ţării. Este un indicator dureros şi foarte amarnic. Eu şi alianşa USR – PLUS considerăm că obiectivul principal este să readucem încrederea că tinerii şi românii pot să îşi împlinească un destin aici în România. Promovăm o Românie digitală. Promovăm România viitorului, tehnologia. Tot ceea ce înseamnă această societate modernă vine peste noi şi trebuie să ne adaptăm. Din această perspectivă, variante de alegeri de tur doi între candidatul PNL şi alianţa USR – PLUS va fi pentru prima dată când avem două viziuni de dezvoltare şi nu o bătălie între două personalităţi”, a declarat Dan Barna.

Întrebat ce i-ar face pe alegătorii PSD din primul tur să voteze USR în turul doi, Dan Barna a spus că „orice votant, independent de simpatie sau ideologie politică, va alege dintre cele două variante pe aceea care generează încredere în viitor”. De asemenea, întrebat de jurnalişti dacă alegerile locale şi prezidenţiale în care USR+PLUS şi PNL vor avea o competiţie electorală nu vor compromite şansele unei coaliţii de guvernare după alegerile parlamentare, Dan Barna a declarat că nu crede că se va întâmplat asta. „Nu am nicio îndoială că există maturitatea politică necesară ca după campania pentru prezidenţiale, să avem, dacă va fi nevoie, o coaliţie postelectorală”, a mai declarat Barna.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: