Au simţit ceea ce noi vedem cu ochii. Nevăzătorii, ghidaţi prin Timişoara, în primul tur al Revoluţiei din 1989 FOTO

„Mi s-a părut spectaculos, aproape imposibil să putem oferi un tur al Revoluţiei din 1989 pentru nevăzători. Materialele audio erau foarte potrivite, dar în afară de ele nu aveam nimic. Eu sunt responsabilă cu specializarea cartografie, noi facem hărţi, aşa că am spus că putem face nişte hărţi speciale pentru nevăzători. Am învăţat pe parcurs cum se face. Am făcut hărţi şi schiţe tactile pe care ei le vor folosi în timpul turului. Asociate acestor planşe sunt nişte coduri QR prin care au acces la mărturiile audio despre Revoluţie. Sunt materiale scurte, pentru că în timpul turului nu avem timp să stăm pe telefon cu căştile pe urechi, dar care completează foarte bine explicaţiile ghidului”, a spus lectorul Alina Satmari de la Facultatea de Geografie.