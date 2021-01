Apartamente de lux la cota 1.500, pe Muntele Mic. Cea mai înaltă clădire din România de la această altitudine FOTO

Muntele Mic, proaspăt declarată staţiune de interes naţional, are şansa să se transforme în următorii ani. Investitorii privaţi vor aduce în zonă în jur de 30 de milioane de euro. Cel mai spectaculos proiect este transformarea fostului hotel Sebeş, aflat la cota 1.500. Proiectul se ridică la o valoare de aproximativ şase milioane de euro şi aparţine grupului Via Avis Development din Timişoara.

Fostul hotel se va transforma într-o clădire rezidenţială de lux.

Specialiştii de la Facultatea de Construcţii din Timişoara au realizat expertiza structurii de rezistenţă a clădirii, iar concluzia este că tehnologia folosită în anii 80 (este ancorată de o stâncă printr-o reţea de piloni foraţi) este una solidă şi nu s-a găsit nicio fisură.

Proiectul este realizat de casa de arhitectură Arca Studio din Timişoara, care are în portofoliu VOX Technology Park , Vertical Village sau Uranus Plaza.

Phoenix Apartaments va statutul de cea mai înaltă clădire din România, aflată la cea mai mare altitudine. Lofturile de sus au cota de 1.535 de metri.

Toate camerele vor avea un spaţiu vitrat de peste patru metri pătraţi, astfel ca locuitorii să poată avea o panoramă spectaculoasă cu muntele.

„Cu toţii ne-am adaptat nevoilor actuale şi muncii de acasă. Dar ce ar fi ca o lună-două-trei pe an, să lucrezi de la munte? Imaginează-ţi pauzele de prânz pe terasa Phoenix, cu muntele în spate. Minunat! În plus, eşti la doar câteva ore distanţă de oraşe precum Timişoara, Deva, Reşiţa şi la o oră de zbor din Bucureşti direct la Caransebeş. Te poţi bucura de investiţia ta la munte şi de sporturi de iarnă în acelaşi timp”, spun cei de la Via Avis Developmen.