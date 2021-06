A primit lumină cu ajutorul unui labrador. Câinii ghizi schimbă radical viaţa nevăzătorilor FOTO

GALERIE FOTO Fundaţia Light into Europe, care furnizează câini ghizi pentru nevăzători, a terminat un examen extrem de important cu timişoreanca Simona Smultea, care devine posesoarea unui superb labrador, în vârstă de cinci ani. Chili o va ajuta pe Simona să aibă o viaţă mai uşoară.

„Am auzi de asociaţie acum câţiva ani şi am depus solicitarea pentru un câine ghid. Au urmat nişte teste şi întâlniri, la Bucureşti. Am fost evaluată, să-şi dea seama ce fel de personalitate am, cât sunt de mobilă, ce activităţi am, unde ar trebui să merg cu câinele. Aşa a fost ales un câine pentru mine. M-am potrivit foarte bine cu Chili, fiindă avea un mers mai domol, ca mine. Am început să lucrăm împreună. A venit şi pandemia, a trebuit să aştept. Acum o lună am reluat întâlnirea”, a declarat Simona Smultea.





„Începem să vedem trăsături şi abilităţi ale persoanei nevăzătoare. Ştim că Simona l-a favorizat pe Chili, pentru că el a fost calm, prietenos. A fost aproape vrăjit de Simona după prima călătorie pe care au făcut-o. De aici începe activitatea intensă a viitorului beneficiare care trebuie să devină stăpânul, prietenul de nedespărţit al câinelui. După ce ne asigurăm că ei funcţionează foarte bine împreună, câine ascultă comenzile, este satisfăcut, trecem la faza următoare, de învăţare a diverselor rute pe care persoana nevăzătoare are nevoie”, a declarat Camelia Platt, director executiv de la Light into Europe.

Trainingul are două părţi importante. Primul în care persoana nevăzătoare învaţă cum să comunice cu câinele, cum să-l controleze. Etapa a doua presupune lucrul pe traseele pe care nevăzătorul doreşte să le folosească în viaţa de zi cu zi.





„Câinii sunt foarte diferiţi. A trebui să găsim câinele potrivit nevoilor pe care Simona le are, cum este ea, cum merge, cum vorbeşte. Trebuie să ţinem cont de stilul de viaţă. Este o alegere foarte tehnică, cei doi trebuie să se potrivească la multe caracteristici. Urmează o perioadă de şase luni de zile în care ei vor exersa pe traseele alese, se vor împrietenii, se vor descoperi mai bine. De abia după un an de zile stat împreună, de lucrat împreună, putem spune că echipa e completă. E nevoie de o perioadă de adaptare”, a declarat Anca Vasile, instructor de câini.





„Vrem să reamintim comunităţii din Timişoara că persoanele cu dizabilităţi au dreptul la viaţă independentă, la autonomie, la mobilitate. Persoanele nevăzătoare au nevoie de un spaţiu public accesibil în viaţa lor de zi cu zi, să fie cât mai aproape de normalitatea de care ne bucurăm cu toţii. Este dreptul lor legitim”, a adăugat Camelia Platt.

Un câine ghid pentru nevăzători costă în jur de 3.500 de euro. Light into Europe – care este şcoală de câini ghizi, membră în European Guid Dogs Federation, a predat până acum 32 de câini, urmând ca alţi 25 să îşi găsească stăpâni.