Şoarece fotografiat în Maternitatea Bega. Conducerea a decis că pacienţii nu mai au dreptul să introducă mâncare în spital

Incidentul a avut loc săptămâna trecută. Pacienţii au fost mutaţi imediat din salon, iar conducerea spitalului şi firma de deratizare au încercat să afle cum a intrat rozătoarea în clinică.

Una dintre primele măsuri luate a fost că pacientele nu mai au voie să aducă mâncare din afară, spitalul putând să asigure serviciul de catering.



În anii 90, când s-a mutat maternitatea în clădire, mâncarea era asigurată de bucătăria proprie. De aproximativ doi ani de zile s-a renunţat la bucătărie, iar spitalul a făcut contract cu o firmă de catering.

“Am zis că odată cu eliminarea alimentelor din spital, nu mai avem probleme. Ştim cu toţii, animalele caută de mâncare. De acolo şi şoarecii, de acolo şi şobolanii. Unde nu este mâncare nu stă niciun animal”, a adăugat Craina.

