Şefa creşelor din Timişoara, demisă live şi repusă pe funcţie la scurt timp: „Doar ea putea semna documente în timp util“

Obligat de judecători, în urma unui process, să îi transmită unui cetăţean CV-urile unor funcţionari din Primăria Timişoara, Serviciul de Resurse Umane din Primăria Timişoara a transmis documentele în bătaie de joc, cu o serie de date relevante acoperite. În urma scandalului, primarul Nicolae Robu le-a cerut tuturor şefilor din Primăria Timişoara să îşi publice CV-urile pe site-ul instituţiei.

Şefa Serviciului Creşe, Patricia Chelbu Goje, despre care renaşterea.ro a scris că a fost numită pe funcţie ilegal, fără a îndeplini condiţiile cerute de lege, nu s-a conformat cerinţelor primarului. Întrebat în conferinţă de presă de ce şefa de la Creşe nu şi-a publicat CV-ul, primarul Robu a „explodat”, anunţând schimbarea din funcţie a Patriciei Chelbu Goje.

„O schimb din funcţie, punct, nu are rost să mai pierdem vremea. Decizia este luată, am spus-o aici, deci am şi anunţat-o. Nu mă răzgândeşte nimeni pe mine, chiar aşa mă cunoaşteţi după atâţia ani?!”, a tunat Robu. Numai că, potriivt unui document publicat de renasterea.ro, la scurt timp după destituirea şefei de la Creşe, primarul Robu a repus-o pe funcţie, interimar, pentru 30 de zile.



„Având în vedere faptul că postul de director la Serviciul Public Creşe este vacant, iar Serviciul Public Creşe este o instituţie cu personalitate juridică, în scopul asigurării continuităţii activităţilor curente, numesc cu delegaţie în funcţia de director pe doamna Chelbu-Goje Patricia, în condiţiile art. 43 şi 44 din Codul Muncii pe o perioadă de 30 de zile”, se arată în documentul publicat de renasterea.ro.

Explicaţiile lui Robu

Contactat de „Adevărul” pentru a explica motivele pentru care a repus-o pe funcţie pe Patricia Chelbu Goje la scurt timp după schimbarea din funcţie, primarul Robu a declarat că a fost nevoit să o repună pe funcţie de directoarea demisă pentru a nu bloca activitatea creşelor. „După ce am demis-o pe doamna Patricia Chelbu, m-am văzut nevoit să o repun în funcţie, printr-un demers oficial, transparent, nicidecum altfel, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru că doar ea putea semna în timp util documente fără de care creşele n-ar fi putut funcţiona, ar fi intrat în blocaj. Deci, la ora actuală, doamna Chelbu nu mai este de mult directoare la Creşe. Între timp, a fost directoare, tot pentru 30 de zile, doamna Gabriela Crăciun, iar la ora actuală directoare este, pentru 120 de zile, începand din 06.07.2019, doamna Simona Munteanu”, a declarat Nicolae Robu.

Cine este Patricia Chelbu Goje

Patricia Chelbu Goje a ajuns şefa Serviciului Public Creşe din Timişoara la doar 23 de ani după ce primarul Nicolae Robu a declarat că le acordă încredere tinerilor. Potrivit renasterea.ro, înainte de a ajunge şefa creşelor din Timişoara, Patricia Chelbu Goje s-a ocupat de promovarea online a clubului de manele Crystal, deţinut la vremea respectivă de soţul tinerei, un fost boxer cu conexiuni în lumea interlopă din Timişoara. De altfel, potrivit renasterea.ro, Patricia Chelbu Goje a distribuit pe pagina sa de Facebook o înregistrare video din clubul Crystal în care apare interlopul Sorin Udrea şi manelistul Florin Salam.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: