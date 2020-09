VIDEO Scandal între candidaţii PSD şi PNL pentru funcţia de primar. „Bă, nesâmţâţâlor, ce căutaţi pe la poartă pe la oamenii ăştia?“

Un scandal între candidatul PSD şi cel PNL pentru funcţia de primar al comunei Slivileşti, din judeţul Gorj, a avut loc duminica trecută. Sorin Bucurescu, primarul comunei şi candidatul PSD, a oprit maşina lângă liberalii aflaţi în campanie electorală şi a început să-i apostrofeze.

„„Bă, nesâmţâţâlor, ce căutaţi pe la poartă pe la oamenii ăştia? Nesâmţâţii dracu' ce sunteţi. Măgarii dracu' ce sunteţi“, a răbufnit primarul Sorin Bucurescu, fost poliţist. Acesta a continuat cu reproşurile, care au vizat restaurarea culei Cioabă-Chintescu de către specialiştii şi voluntarii unei asociaţii: „Ziseşi că am luat eu două alea de eşchii. Ai dus vreun leu la cula aia, mă? Ai luat banii pe curent, mă. Să-ţi fie ruşâne!“.

Cei doi au început să se bruscheze: „Bă, mă împingi? Dai în mine? Bă, nesâmţâtule, dai în mine?“.

„Am fost lovit de catre «stăpânul» comunei“

La scurt timp, la faţa locului a apărut şi poliţia, dar cu toate acestea scandalul a continuat.





Candidatul liberal a postat imaginile pe contul său de Facebook cu următorul mesaj: „Stimaţi cetăţeni vă postez un clip video ce demonstrează ca suntem ţinuţi sub piciorul acestor două personaje din localitatea în care trăim! Mai exact de catre cele mai nocive persoane care s-au îmbogăţit din furtul banului public şi care ne ameninţă şi ne umilesc pe noi, cetăţenii cinstiţi şi oneşti ai acestei comune (Slivileşti) care e prizonera acestor hoţi ce sunt mână în mână cu organele de ordine. Daca urmăriţi cu atenţie video-ul puteţi observa cum le atrage atenţia poliţistilor ca sunt filmaţi! Menţionez ca am fost lovit de catre “stăpânul” comunei, Sorin Bucurescu candidatul PSD cu capul in faţa şi cu pumnii în coaste fără niciun motiv plauzibil in timpul campaniei electorale legale!“.

Primarul Bucurescu: „Am rămas blocat de agresivitatea lor“