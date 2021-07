Verificări ale Ministerului de Interne la Poliţia Gorj, după ce o tânără de 19 ani care a depus plângeri împotriva fostului iubit a fost ucisă de acesta

Corpul de Control al Ministrului de Interne efectuează o verificare la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, după crima petrecută în localitatea Baia de Fier. Cercetările sunt efectuate de 12 reprezentanţi ai Ministerului de Interne.

Prefectul judeţului Gorj, Corneliu Răducan, a spus că aşteaptă concluziile acestei anchete: „Corpul de Control efectuează un control. Nu pot să fac comentarii cu privire la acest control până când nu vor fi cunoscute concluziile verificărilor care sunt în curs de desfăşurare“.

Ionela, o tânără de 19 ani, a fost ucisă, în noaptea de miercuri spre joi, de fostul său iubit, un tânăr de etnie romă, care a fost orbit de gelozie, după ce Ionela se despărţise de el.

Raymond Căldăraru a urmărit-o cu maşina pe drumul dintre Novaci şi Baia de Fier. Ionela se afla într-o altă maşină şi a vrut să coboare, dar a fost prinsă de criminal, care a înjunghiat-o de mai multe ori.

Acesta a luat-o şi a băgat-o în maşina sa, după care s-a îndreptat către Târgu Jiu. Nu a mers la spital, pentru a-i mai da o şansă de salvare tinerei, ci a parcat maşina în curtea locuinţei din Târgu Jiu. Prietenii Ionelei, martor la acest cumplit eveniment, au sunat la 112, dar autoturismul nu a fost oprit în trafic, până la Târgu Jiu.

„S-a reţinut că suspectul, după o şicanare în trafic, în noaptea trecută, în jurul orei 24.00, a coborât din autoturismul său, s-a înarmat cu un cuţit tip briceag şi, în timp ce victima a încercat, pentru a-şi asigura scăparea, să coboare din autoturismul în care se afla împreună cu o altă persoană şi să urce în alt autoturism, suspectul a înjunghiat-o. A urcat-o pe victimă în maşina sa şi a plecat cu aceasta către Târgu Jiu. Faptele s-au petrecut pe raza localităţilor Baia de Fier şi Novaci. Fiind apelat serviciul de urgenţă 122 de către martori oculari la săvârşirea faptei.

În jurul orei 1-1.30, poliţişti din cadrul Biroului de ordine publică al Poliţiei Târgu Jiu au intervenit de urgenţă, în sensul că au pătruns în curtea locuinţei din Târgu Jiu în care se afla parcată maşina, iar victima a fost găsită decedată pe bancheta din spate. Aceasta prezenta mai multe plăgi înjunghiate care au dus la deces“, a transmis Cristina Ciobanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Mama tinerei a povestit că au fost depuse mai multe plângeri la Poliţie, dar i s-a transmis că agresorul trebuie prins în fapt.

„Am depus plângeri la poliţie în care am arătat că este căutată şi ameninţată cu moartea, dar poliţia din România nu a luat nicio măsură. Ni s-a spus că nu poate face nimic decât dacă îl prind în fapt. O urmărea de mult timp. Dădea mesaje să iasă afară, să vorbească cu ea. Am mers cu ea să facă două contestaţii la Bacalaureat. Am ocolit şi mi-a spus că nu vrea să se întâlnească cu dementul acela. O teroriza!“, a povestit mama tinerei.

