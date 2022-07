Un spaniol doarme de o săptămână lângă poarta padocului din Uricani pentru a-şi primi înapoi câinii şi pisicile luate de autorităţile române VIDEO

David Manuel (51 de ani) doarme într-o rulotă, la poarta padocului, deoarece câinii lui, care i-au fost luaţi de reprezentanţii statului român au început să se îmbolnăvească şi chiar să moară.

Spaniolul a stat dincolo de gardul adăpostului şi a privit neputincios cum unul dintre cânii lui a murit de parvoviroză. Ca să-i ajute, în timpul zilei, David a lucrat ca voluntar în padoc, însă, după-masă, adăpostul este închis, deoarece toţi lucrătorii pleacă acasă.

Aşa l-am întâlnit pe David, care stătea neputincios la poarta adăpostului, cu ochii în lacrimi că nu poate să îşi ajute cânii, pe care-i consideră ca pe copiii lui.

Spaniolul vrea să îşi ia animalele înapoi, pentru a-i îngriji şi salva de la moarte: „Stau de aproximativ o săptămână. Mă lasă să intru, să le dau mâncare. Eu vreau să-i iau şi să-i îngrijesc. Fără tratament, câinii mor. Eu fac orice pentru ei. Dorinţa mea ce mai mare este ca să scape cu viaţă. Nu ştiu ce şanse de supravieţuire au. Sunt aproape leşinaţi şi sânge în cuştile în care stau. Au luat şi şase pisici care erau sub tratament“.

Cum i-au fost luate animalele

Bărbatul se afla alături de animalele sale lângă o cabană a ocolului silvic din zona montană de la graniţa judeţelor Gorj şi Hunedoara.

David avea grijă de o cabană aflată în pădurea din zona montană şi avea statut de paznic voluntar, fiind acceptat de proprietarul terenului. În urmă cu aproximativ o săptămână, plecase la magazin să le cumpere mâncare animalelor. Pentru că unii câinii îl urmau, el i-a închis într-o maşină, cu geamurile deschise, în condiţiile în care temperatura în zona montană în care se afla este cu cel puţin zece grade Celsius mai mică.

„Am coborât să fac cumpărături. Unii dintre câini mă urmează şi i-am închis în maşină. Am lăsat geamurile deschise, iar temperatura nu este ridicată acolo unde stăteam, fiind zonă de munte. Nu stăteau mult în maşină. În maxim două ore mă întorceam. Ei stăteau liberi şi asta este dorinţa mea. Când am venit, nu mai era niciun animal. Au luat 15 câini, dintre care nouă sunt acum bolnavi de parvoviroză“, ne-a povestit spaniolul.

Cum a ajuns să aibă grijă de zeci de câini şi de pisici David Manuel

David Manuel a venit în România în urmă cu patru ani ca turist. S-a îndrăgostit de România şi, apoi, a cunoscut crunta realitate a societăţii româneşti: câinii nimănui care sunt pe străzi.

„Am venit ca turist în anul 2018. Nu aveam niciun animal, nu aveam nimic. Am început să iau animalele de pe stradă, pui aruncaţi, deoarece îmi era milă de ei. Anul trecut, am încercat să-i duc în Spania, dar nu am fost lăsat deoarece aveam prea mulţi. Aşa că am rămas aici şi am stat în rulotă iarna trecută, fără căldură, ca să nu-i las pe drum. Stăteam la doi kilometri de drumul public ca să nu deranjez pe cineva. A fost foarte greu, deoarece nu aveam căldură. Pentru mine, animalele sunt suflete. Eu nu sunt deasupra lor. În rulotă, animalele dormeau pe canapea şi eu stăteam pe jos, deoarece îmi pasă mult de ele şi sunt ca şi copiii mei“.

David Manuel este pensionar. Acesta a fost militar, el activând în Legiunea Străină. El spune că nu poate să renunţe la animalele sale.

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului: „Miliţia Animalelor Gorj fură câinii unui proprietar“

Acţiunea prin care câinii şi pisicile spaniolului au fost luaţi s-a derulat de către Poliţia Animalelor din Gorj şi de Direcţia Judeţeană de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecţia Animalelor Gorj, din cadrul Consiliului Judeţean Gorj. Animalele au fost luate pe motivul că nu sunt îngrijite corespunzător, cu toate că şi autorităţile recunosc că nu aveau probleme de sănătate, după care au fost duse într-un centrul unde s-au îmbolnăvit şi au început să moară. Mai mult decât atât, Consiliul Judeţean Gorj plăteşte o taxă adăpostului pentru câinii care se află cazaţi.

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului din România a reacţionat în urma acestui caz cutremurător.

„Miliţia Animalelor Gorj fură câinii unui proprietar. Îi plasează într-un adăpost despre care nu cunoşte nimic. Adapostul autorizat «la comandă» de niste impostori din DSVSA este un focar de infecţie.

La preluare şi la intrarea în adăpostul mizerabil, care are contract cu CJ Gorj, câinii erau sănătoşi tun. La câteva zile de la «cazare» câţiva au contactat boli grave şi acum sunt la limita supravieţuirii“, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.

Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului a făcut plângeri la Poliţia Generală.

Carmena Şerbănoiu, preşedintele Asociaţiei „Pro Animals“ din Gorj, consideră că autorităţile au comis un abuz: „Este aberant să fie luaţi dintr-un mediu normal în care au spaţiu de mişcare, mâncare suficientă, îngrijire medicală şi să fie duşi într-un adăpost şi au început să moară. Este strigător la cer. Sunt extrem de revoltată ca urmare a acestei situaţii creată artificial de către cele două instituţii. Este exces de gel. Pur şi simplu, i-au furat câinii şi pisicile. A avut un şoc când a văzut toate animăluţele încărcate în maşini. Tehnicianul veterinar de la adăpost ne-a confirmat că atunci când au fost aduse erau foarte sănătoase. Din păcate, o parte parte din animale s-au îmbolnăvit şi au început să moară. Sunt câteva plângeri penale făcute“.

Poliţie: „Starea de sănătate a acestora era foarte bună“

Reprezentanţii Poliţiei Gorj au reacţionat în urma acestui scandal: „La data de 20 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor, au fost sesizaţi cu privire la faptul că în zona Câmpuşel din comuna Peştişani, un bărbat, ar fi campat o rulotă şi două autoturisme, adăpostind mai multe animale în interiorul acestora, fără să beneficieze de apă şi mâncare şi fără a le asigura un adăpost corespunzător.

Având în vedere starea de pericol în care se aflau animalele, poliţiştii au emis ordin de plasare a acestora într-un adăpost public, pentru o perioadă de 45 de zile, atât pentru cele 22 de exemplare feline, cât şi pentru cele 15 exemplare canine, toate de rasă comună.

Întrucât la nivelul judeţului Gorj nu este înfiinţat un adăpost propriu pentru plasarea animalelor în regim de urgenţă, prin intermediul lucrătorilor Direcţiei Judeţene de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean, s-a reuşit plasarea exemplarelor canine în Adăpostul Uricani, iar exemplarele feline la Centrul Chinologic Sălaj, în conformitate cu prevederile art. 24^1 alin. 2 lit. g din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor.

La momentul plasării exemplarelor canine în Adăpostul Uricani starea de sănătate a acestora era foarte bună şi niciun exemplar nu avea nevoie de îngrijiri medicale.

Facem precizarea că din momentul plasării animalelor, competenţa Poliţiei încetează, Consiliile Judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura, cu caracter continuu şi permanent serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost.

Luis Popa, Direcţia Judeţeană de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecţia Animalelor Gorj, nu a vrut să comenteze situaţia, dar susţine că animalele sunt bine: Nu am fost anunţaţi că s-a întâmplat ceva cu câinii. Conform contractului, cei de la centru erau obligaţi să ne anunţe. (...) Pozele de la postarea respectivă pe Facebook nu coincid cu realitatea. Comparaţi pozele de la Uricani şi să mi se arate unde este un zid între cuşti

