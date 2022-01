Revolta unor elevi de liceu din Târgu Jiu împotriva unei profesoare. „De aici tragem ponoasele”

Jumătate dintre elevii dintr-o clasă din ultimul an de studiu sunt în stare de corigenţă pe primul semestru. „Este foarte mult. Doamna profesoară susţine că are documente şi că toate notele sunt justificate“, a spus directorul Colegiului Naţional „Spiru Haret“, Flavius Boian.

Elevii şi părinţii acestora au depus mai multe reclamaţii la conducerea unităţii de învăţământ, dar şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.





„Au fost depuse reclamaţii de către elevii de la clasa a XII-a şi au mai fost discuţii şi la alte clase. S-a discutat inclusiv la şedinţele cu părinţii despre situaţia cadrului didactic. Analizăm situaţia creată. I-am adus la cunoştinţă doamnei profesoare toate nemulţumirile şi am invitat-o la o discuţie pentru a ne expune şi punctul dumneaei de vedere şi suntem în plin proces de evaluarea a situaţie“, afirmă Flavius Boian.





Conducerea ISJ Gorj verifică situaţia

Elevii susţin că profesoara Elena Cornoiu se răzbună pe ei pentru că preferă să meargă la pregătire la un alt profesor. „La Cornoiu merg la meditaţii doar câţiva, iar la Ciobanu sunt cu zecile. De aici tragem ponoasele”, a spus unul dintre elevii afectaţi.

„Am primit la sediul ISJ Gorj o sesizare făcută de un părinte. Am considerat că subiectul sesizării este extrem de sensibil şi urgent şi am trimis imediat o echipă de inspectori să analizeze situaţia. Au stat la şcoală câteva ore. S-a verificat în detaliu situaţia, s-a discutat cu elevii şcolii, cu conducerea şi profesorul diriginte“, a declarat Dana Constantinescu, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean.





Ce spune profesoara acuzată

La rândul său, profesoara Elena Cornoiu a declarat că semestrul şcolar încă nu s-a încheiat şi a catalogat acuzaţiile drept „speculaţii”.





„Semestrul şcolar se încheie în 14 ianuarie, iar restul sunt speculaţii. Nu este treaba mea unde merg elevii la meditaţii. Fiecare face ce doreşte în timpul liber. Relaţia cu elevii este strict profesională. Eu nu fac pregătire. Eu parcurg cu ritmicitate programa. Anul trecut, din mediile de 10 de la Bacalaureat, la Istorie, un sfert au fost ale elevilor mei. În toată cariera mea didactică, elevii mei au promovat Bacalaureatul la Istorie. Sunt formator naţional pe disciplina istorie, singura din Gorj, în formarea profesorilor colegi din ţară în scopul evaluării la examenele de Bacalaureat, Definitivare, Titularizare în învăţământ. Am format la nivel naţional 100 de profesori. Sunt singura din Gorj. Am un concurs de Titularizare cu 10. Am doctoratul în istorie şi masterat în filosofie“, a mai spus profesoara Elena Cornoiu.

