Prima româncă din Anglia aleasă consilier judeţean din partea Partidului Laburist. Are doar 26 de ani

Alexandra Bulat s-a născut la Iaşi şi a obţinut licenţa în sociologie şi studii media Universitatea Sussex, după care a urmat master tot în sociologie la celebra universitate Cambridge.





Consilierul judeţean româno-britanic a obţinut şi doctoratul în sociologie politică şi studii de migraţie la University College London.

Alexandra a trăit câteva luni în Anglia când avea vârsta de trei ani, deoarece deoarece tatăl său a lucrat în sistemul medical. După ce a absolvit liceul, tânăra a plecat la universitate în Anglia.





„Ne-am întors în România în 1998. Mereu mi-am dorit să mă întorc în Anglia şi am plecat din România când am împlinit 18 ani şi am trecut bacalaureatul. Primisem o ofertă pentru studii de la Sussex deci mi-am împachetat lucrurile şi am plecat în 2012 să încep facultatea în Anglia. Faptul că am locuit în Anglia în copilărie mi-a influenţat decizia de a îmi planifica viitorul în Anglia. Am vrut să plec după liceu, ideal pentru studii, însă am plecat cu gândul să rămân permanent în Anglia“, a spus Alexandra pentru adevarul.ro.

A fost mai dificil la început până când a reuşit să deprindă foarte bine limba engleză. „A fost greu. Când am ajuns în 2012 în căminul de studenţi, nu prea înţelegeam ce vorbeau colegii mei în limba engleză. Au trecut câteva luni bune până când am început să vorbesc limba engleza cât de cât ok. După aceea, totul a fost mult mai uşor“. a precizat tânăra.





Aceasta lucrează în prezent ca asistent de cercetare pentru Universitatea Strathclyde şi este co-managerul reţelei de tineri europeni (Young Europeans Network) pentru organizaţia „the3million“.

„Am fost şocată să văd inegalitatea dintre anumite zone“

A decis că este timpul să se implice în politică, în anul 2016, după referendumul privind Brexit. S-a înscris în Partidul Laburist, pentru că s-a regăsit în valorile acestuia:





„După rezultatul referendumului în Regatul Unit, am realizat pentru prima dată cum deciziile politice mă afectează direct. Am început să mă informez mai bine despre drepturile mele ca cetăţean european în Anglia, iar după câteva luni m-am alăturat ca voluntar (iniţial, am început să lucrez part-time din 2019) organizaţiei „the3million” pentru a face campanii pentru drepturile cetăţenilor UE în Anglia. Însă apoi am realizat că avem nevoie şi de reprezentare politică şi ca urmare m-am implicat în Partidul Laburist. Am ales Partidul Laburist pentru că mă regăsesc în valorile lor“.

Alexandra spune că zona în care locuieşte este afectată de sărăcie şi a fost şocată să constate dezechilibrele dintre anumite zone: „Am călătorit mult în Anglia şi am fost şocată să văd inegalitatea dintre anumite zone. De exemplu, am petrecut câteva zile în Jaywick, una dintre cele mai sărace zone din toată Europa. După ce am terminat doctoratul şi am un job bun, tot plătesc cam jumătate din venitul lunar pentru chirie în Cambridge. Sunt pentru egalitatea şanselor şi pentru a construi un trai de viaţa decent pentru toţi. În zona Abbey în Cambridge unde am candidat, 1 din 5 copii trăiesc în sărăcie. Nu pot să accept acest lucru, mai ales în una dintre cele mai bogate ţări din lume“.





Cum a fost desemnată candidat al Partidului Laburist

Alexandra Bulat ne spune cum a fost aleasă să candideze din partea Partidului Laburist: „Fiecare partid are anumite procese. Întâi am completat o aplicaţie în scris, apoi am fost intervievată pentru o listă de candidaţi, iar apoi au avut loc procesele de selecţie în fiecare circumscripţie/zonă pentru consiliu. Membrii de partid în zona Abbey m-au ales să candidez pentru consiliu acolo. Toţi candidaţii au acelaşi program cu sloganul «One Cambridgeshire - fair for all». Sunt multe lucruri în acest manifesto despre cum vrem să prioritizăm fondurile să beneficieze zonele dezavantajate în judeţ. În Abbey, am vorbit despre diverse priorităţi, inclusiv un program de finanţare pentru «early years education» (grădiniţele finanţate de stat) şi construirea caselor cu preţuri mult mai accesibile pentru oamenii care locuiesc şi lucrează în Cambridge“.

Campanie de informare a românilor

Consiliera vrea să lanseze o campanie de informare a românilor care trăiesc în Anglia şi îşi doreşte să colaboreze cu alţi conaţionali.





„Nevoile sunt diverse, depinde de situaţia fiecăruia. Însă cred că un program de informare despre drepturile noastre ar beneficia întreaga comunitate. Întâlnesc foarte des români care nu ştiu ce drepturi au la muncă, ce sprijin pot solicita dacă se află într-o situaţie dificilă sau chiar nu ştiu să îşi asigure statutul de rezident (prin EU Settlement Scheme) în Anglia. Aş dori să colaborez cu alţi români care sunt activi în politică sau în alte organizaţii să facem un program de informare despre drepturile noastre şi cum să le folosim“, spune tânăra.



Nu intenţionează să se întoarcă în România

Alexandria nu intenţionează să se întoarcă în România: „Când am plecat, am plecat cu gândul să rămân permanent în Anglia. Am obţinut cetăţenia britanică anul trecut (bineînteles că am păstrat cetăţenia română), partenerul meu este englez şi toată viaţa mea de adult, studiile şi experienţa de muncă sunt aici. Ştiu că mulţi români se întorc, mai ales după Brexit, însă pentru mine, acasă este în Anglia“.



