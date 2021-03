Anchetă a Poliţiei în cazul gorjeanului mort la o zi după vaccinare. Gheorghiţă: „Nu există legătură între vaccinare şi infarct“

Ioan Barbu a murit la scurt timp după ce a venit la serviciu.

„A doua zi, pe 1 martie a.c., în jurul orei 8.00, în timp ce se afla la serviciu, persoana a suferit un stop cardio-respirator, situaţie care a impus solicitarea unui echipaj de prim-ajutor de la Ambulanţă.

Persoanei i s-au aplicat manevrele de resuscitare atât în ambulanţă, cât şi în unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, iar în seara aceleaşi zile, în jurul orei 21.00, s-a declarat decesul pacientului”, au transmis reprezentanţii Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

Colegii acestuia au spus că Ioan Barbu avea un organism degradat: „Nu avea o suferinţă. Ştiu că a avut în urmă cu mai mulţi ani o boală de plămâni. Avea un organism slăbit, pentru că nu se îngrijea de sănătatea lui“.

Mama bărbatului este devastată de durere

Mama lui Ion Barbu este devastată de durere. Femeia a spus la Antena 3 că fiul său nu suferea de afecţiuni cardiace. „Copilul meu, off... Nu ştiu dacă a murit din vaccinul ăsta, eu ce să mai zic. Ştiam că merge să se vaccineze. Şi eu am făcut. Am făcut Pfizer. Nu suferea nimeni de probleme de inimă din familie. Nu am avut probleme cardiace in familie. Mama a murit la 92 de ani, eu am 78 de ani, soţul la fel. N-am avut probleme cardiace în familie. Nu am vorbit cu nimeni nimic de la DSP, au zis că nu ştiu. (...) I-am spus ca să-şi facă vaccinul să reziste la COVID ăsta, că avea serviciu păcătos. Mă culc în lacrimi, mă scol în lacrimi. Am vorbit duminică seară şi luni dimineaţă a plecat la serviciu şi am auzit că acolo i-a venit rău. Eu n-am ştiut nimic până seara. A murit din vaccinul ăsta, ştiam că merge să se vaccineze. Şi eu am făcut şi soţul a făcut. Eu am făcut Pfizer (...) Autorităţile să fie mai exigente, trebuie mai multă atenţie".

„Nu există nicio legătură“

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul strategiei de vaccinare, a declarat la Aleph News că nu se poate face o legătură între administrarea vaccinului şi infarctul suferit: „Nu există nicio legătură. A fost comunicat la acel moment tot ceea ce s-a întâmplat în cazul persoanei din Gorj. Este o persoană care nu era în evidenţă cu boli cronice, dar a reieşit că avea antecedente de infarct miocardic, iar tot ceea ce s-a întâmplat şi a condus la instalarea decesului a fost un alt episod de infarct miocardic extins, care a fost fatal. Mortalitatea cauzată de boli cardiovasculare este pe primul loc în România. Nu există vreun indiciu care să ateste vreo legătură de cauzalitate între vaccinare şi apariţia evenimentelor trombotice“, a spus Gheorghiţă.

De asemenea, Narcis Stoian, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj, a spus că nu s-a putut stabili o cauzalitate între efectuarea vaccinului şi infarctul suferit de bărbatul de 47 de ani.