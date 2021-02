Patru victime după ce o autoutilitară a intrat într-o căruţă, care se deplasa nsemnalizată pe un drum naţional. O bătrână a decedat

În urma impactului, o bătrână de 70 de ani, care se afla în căruţă, a murit, iar alte trei persoane au fost rănite.

„Poliţisti din cadrul Politiei Orasului Novaci au fost sesizati prin apelul 112 de un participant la trafic despre faptul ca pe raza localitatii Polovragi a avut loc un accident rutier.

Din primele cercetari efectiate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca in timp ce un tanar de 26 de ani, din comuna Aninoasa, judetul Hunedoara, conducea o autoutilitara, pe DN 67 Polovragi, dinspre Valcea, a intrat in coliziune cu un atelaj hipo nesemnalizat corespunzator, care se deplasa in aceeasi directie, in fata autoturismului.

In urma impactului a rezultat decesul conducatoarei atelajului, o femeie de 70 de ani si ranirea unei alte femei de 48 de ani si a unui tanar de 13 ani, aflati in atelajul hipo, toti din comuna Polovragi, precum si ranirea unei tinere de 23 de ani, din orasul Petrila, judeţul Hunedoara, pasagera in autoutilitara.

Cadavrul femeii decedate a fost transportat la SML pt efectuarea necropsiei, iar persoanele ranite au fost transportate la spital pt acordarea de ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

In cauza s a intocmit dosar penal pt infractiunile de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa“, au transmis reprezentantanţii Poliţiei Gorj..